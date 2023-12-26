واتساب تختبر تغييرات جديدة في ميزة القنوات

تختبر منصة واتساب بعض التغييرات الجديدة في قسم القنوات Channels، وفقًا لما رُصد في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق.

ومن أبرز تلك التغييرات إتاحة إمكانية مشاركة المنشورات من داخل القنوات كحالة داخل التطبيق مع واجهة مستخدم جديدة لتلك الوظيفة، حيث سيعرض التطبيق المنشورات في إطار محدد مع عرض اسم القناة التي جرى مشاركة المنشور منها، وإتاحة زر يمكن من خلاله الانتقال مباشرةً إلى القناة.

وتبدو التغييرات الجديدة شديدة الشبه بمنصة إنستاجرام – المملوكة أيضًا لشركة ميتا – التي تعرض الواجهة نفسها عند مشاركة المنشورات كحالات، وقد تساهم تلك التغييرات في سد الفجوة بين مختلف المنصات التابعة لميتا عبر توحيد تجربة المستخدم فيها.

وتختبر واتساب أيضًا إضافة خاصية استطلاعات الرأي وتجميع الصور التي تُنشر دفعة واحدة داخل القنوات في ألبوم على نحو تلقائي لتسهيل استعراضها كما هو الحال في الدردشات الفردية والمجموعات.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة القنوات في وقتٍ سابق من العام الجاري على نطاق عالمي، لتتيح لأصحابها مشاركة المحتوى مع مجموعة واسعة من المستخدمين الذين يمكنهم التفاعل مع المنشورات فيها عبر الوجوه التعبيرية دون الكشف عن هويتهم.

ولاقت القنوات انتشارًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق، حيث صرّح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بأن عدد مستخدمي القنوات في واتساب قد تجاوز 500 مليون مستخدم نشط شهريًا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتشير بعض التقارير إلى أن ميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى تطبيق واتساب مستقبلًا في قسم المستجدات حيث تظهر الحالات وتحديثات القنوات.