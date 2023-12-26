هواوي تطلق تشكيلة Nova 12 مع معالج Kirin 5G

أعلنت هواوي سلسلة هواتفها الذكية Nova، وتتكون التشكيلة من Nova 12 و Nova 12 Lite و Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra.

ويحتوي هاتفا Nova 12 و Nova 12 Lite شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وبدقة قدرها 2412×1084 بكسلًا، مع قارئ بصمات الأصابع الموجود تحت الشاشة للمصادقة البيومترية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية الفائقة الاتساع بدقة قدرها 60 ميجابكسل ومجال رؤية يبلغ قدره 100 درجة.

وتتميز الجهة الخلفية ضمن Nova 12 و Nova 12 Lite 12 بمنطقة كاميرا بيضوية الشكل تحتوي على فلاش LED، ومستشعر تركيز ليزري، وعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 112 درجة.

ويعمل هاتفا هواوي بنظام التشغيل HarmonyOS 4.0 وتشتمل بقية مزايا Nova 12 على بطارية تبلغ سعتها 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط.

ويتطابق هاتف Nova 12 Lite مع هاتف Nova 12 في المواصفات، مع أن هواوي زودت Nova 12 Lite ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا.

ويبدأ سعر Nova 12 من نحو 420 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، في حين يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت نحو 475 دولارًا.

ويبلغ سعر Nova 12 Lite نحو 350 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، في حين يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت نحو 390 دولارًا.

ويتميز هاتفا Nova 12 Ultra و Nova 12 Pro بشاشة منحنية في الجهة الأمامية، في حين يتميز الجزء الخلفي بمنطقة الكاميرا المألوفة.

ويحتوي كل من الجزء الخلفي والأمامي على كاميرا مزدوجة وزوايا مستديرة وحافات منحنية.

وتزود هواوي Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra بشاشة طويلة من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.76 بوصات توفر معدل تحديث يبلغ قدره 120 هرتزًا، وبدقة قدرها 2776×1224 بكسلًا.

وتحتوي الشاشة أيضًا فتحة للكاميرا الأمامية التي تحتوي على مستشعرَي الصور الأماميين. والجدير بالذكر أن نموذج Nova 12 Ultra يأتي مزودًا بزجاج من نوع Kunlus الذي تدعي هواوي أنه غير قابل للكسر.

ويتشابه هاتفا Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra، مع وجود بعض الفروق بينهما تشمل الشرائح، إذ إن الأول مزود بمعالج Kirin 9000SL، في حين يتضمن الثاني معالج Kirin 8000.

ويوفر نموذج Nova 12 Pro سعة قدرها 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية ويتفوق نموذج Nova 12 Ultra بسعة التخزين الداخلية البالغ حجمها واحد تيرابايت.

ويعمل هاتفا هواوي بنظام التشغيل HarmonyOS 4.0، وهما مزودان ببطارية بسعة قدرها 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 100 واط.

وتعد الميزة البارزة هي دعم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الثنائية الاتجاه عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة شائعة للأجهزة الرائدة الحديثة تمكنك من التواصل حتى دون وجود تغطية للشبكة.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود تحت الشاشة، ودعم بطاقة الاتصال المزدوجة، والتنقل بالإيماءات، وتعرف الوجه، والبلوتوث 5.2، و AAC، و SBC، وبرنامج ترميز الصوت LDAC.

ويتطابق نظام الكاميرا عمليًا ضمن كلا الهاتفين الذكيين، إذ يوجد في الجهة الخلفية عدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة تتيح تقريبًا بصريًا مقداره 2x وتقريبًا رقميًا مقداره 5x.

ويوجد في الجهة الأمامية كاميرا بعدسة رئيسية بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 60 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي وعدسة بورتريه بدقة قدرها 8 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي أيضًا.

ويبدأ سعر Nova 12 Ultra من نحو 660 دولارًا لنسخة 512 جيجابايت، في حين يبلغ سعر نسخة واحد تيرابايت نحو 770 دولارًا.

ويبلغ سعر Nova 12 Pro نحو 560 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، في حين يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت نحو 615 دولارًا.