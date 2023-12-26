نوثينج تعتزم إطلاق هاتف 2a المتوسط المواصفات

تعتزم شركة نوثينج البريطانية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة قد يحمل اسم Nothing Phone 2a خلال وقتٍ قريب وفقًا لتقارير صحفية عديدة.

وسيحمل الهاتف المنتظر تصميمًا مشابهًا لهواتف الشركة الأخرى من ناحية الشفافية والاعتماد على إضاءات LED الخلفية المتعددة الاستخدامات والقابلة للتخصيص، بالإضافة إلى واجهة المستخدم المتسقة مع التصميم.

ومن ناحية المواصفات الفنية، يُقال إن هاتف نوثينج فون 2a سيأتي بشاشة عالية الدقة من نوع أمولِد بتردد يصل إلى 120 هرتزًا ومعدل سطوع عالٍ، كما سيعمل بمعالج ميدياتيك Dimensity 7200 مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 128 جيجابايت.

وكانت تقارير حديثة قد أفادت بأن هاتف نوثنيج فون 2a سيأتي بكاميرا خلفية ثنائية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع حساسات من صناعة سامسونج، حيث ستضيف الشركة حساس S5KGN9 للكاميرا الأساسية، في حين ستعمل الكاميرا الواسعة المجال بحساس S5KJN1، وهما الحساسان نفسهما الموجودان في الجيل الأول والثاني من هاتف نوثينج فون. وأما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويتوقع أن تطرح الشركة الهاتف المنتظر بسعر قدره 400 دولارٍ أمريكي تقريبًا، أي أقل بنحو 200 دولارٍ أمريكي عن هاتفها الرائد نوثينج فون 2 الصادر حديثًا.

وتشير التقارير إلى أن الشركة تنوي إعلان الهاتف رسميًا خلال فعاليات مؤتمر CES 2024 في شهر فبراير/ شباط المقبل، على أن تطرحه في الأسواق على نطاق واسع، علمًا بأن منتجات الشركة الناشئة متاحة بالفعل في بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين.