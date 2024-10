مزايا مخفية في نظام iOS 17 وكيفية استخدامها

أطلقت شركة آبل نظام التشغيل iOS 17 قبل بضعة أشهر لجميع هواتف آيفون المؤهلة، ثم أطلقت عدّة تحديثات لهذا النظام مع إضافة مزايا جديدة مع كل تحديث، لكن هناك العديد من المزايا والإعدادات المخفية والتعديلات والتغييرات الصغيرة التي قد لا تعرفها، لكنها تُحسّن تجربة استخدام هواتف آيفون، وتُسهّل أداء العديد من المهام، لذلك سنوضح فيما يلي مجموعة من أبرز المزايا المخفية في نظام ‌iOS 17‌ وكيفية استخدامها:

1- أرسل الصور عبر تطبيق الرسائل بسهولة:

إذا ضغطت مطولًا فوق زر (+) في تطبيق الرسائل، فيمكنك الوصول مباشرة إلى معرض الصور لإرسال صورة، وهذه الطريقة أسرع من النقر فوق أيقونة الجمع (+)، ثم النقر فوق خيار (الصور) Photos للوصول إلى معرض الصور في هاتف آيفون.

2- أضف نصًا إلى الأشكال بسهولة:

في تطبيق (الصور) ‌Photos‌، إذا أضفت شكلًا إلى صورة باستخدام أداة Markup، يمكنك الضغط مرتين فوق الشكل الذي اخترته لتتمكن من إضافة نص في داخله.

3- التحقق من رموز الغسيل في تطبيق الصور:

يمكنك استخدام مزية Visual Look Up المتوفرة في تطبيق الصور في آيفون لمعرفة ما تعنيه رموز الغسيل الموجودة على ملصق الغسيل، وما عليك سوى التقاط صورة لملصق الغسيل الموجود على الملابس والنقر فوق رمز Visual Look Up في تطبيق ‌الصور للحصول على معلومات حول رموز الغسيل.

4- صوت الإشعارات عند تفعيل وضع التركيز:

عند إعداد وضع التركيز، يمكنك اختيار كتم صوت الإشعارات دائمًا أو عند قفل هاتف آيفون فقط.

5- قفل تطبيق Journal:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على أمان يومياتك التي كتبتها في تطبيق Journal الجديد، فيمكنك تفعيل خيار (Lock Journal) في تطبيق الإعدادات لمنع أي شخص من فتح تطبيق Journal.

6- جدولة أوقات تدوين اليوميات:

إذا كنت تحب تدوين يومياتك ولكنك تواجه مشكلة في تذكر استخدام تطبيق Journal، يمكنك تفعيل خيار جدولة أوقات تدوين اليوميات في قسم Journal في تطبيق الإعدادات ليصلك تذكير بإضافة يومياتك في الوقت الذي تختاره.

ولتتعرف المزيد من المعلومات حول تطبيق (Journal) الجديد، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم تطبيق Journal الجديد في نظام iOS 17.2؟“

7- هز هاتف آيفون للتراجع عن التعديلات:

إذا نقلت تطبيقًا معينًا في الشاشة الرئيسية من مكانه إلى مكان آخر، أو غيّرت ترتيب الويدجات في الشاشة الرئيسية، ولم يعجبك الترتيب الجديد وترغب في إعادة التطبيق أو الويدجت إلى الموقع السابق، فيمكنك هز هاتف آيفون ثم النقر فوق زر (تراجع) Undo للتراجع عن آخر تغيير قمت به وإعادة التطبيقات والويدجات إلى ما كانت عليه قبل إجراء التعديل.