مايكروسوفت تختبر طريقة جديدة لإعادة تثبيت ويندوز 11

تواصل مايكروسوفت تحسين نظام التشغيل ويندوز 11 وجعل المنصة سهلة الاستخدام، إذ تستعد الشركة قريبًا لتقديم نظام استرداد مدمج جديد يسمح لك بإعادة تثبيت ويندوز 11 أو استعادته عبر تحديث ويندوز.

وقد يغير هذا النظام قواعد اللعبة لأولئك الذين يخشون فقدان الملفات أو الصور عند محاولة إعادة تثبيت أو استرداد ويندوز 11.

ويتيح لك نظام الاسترداد الجديد إعادة تثبيت ويندوز 11 أو استعادته دون فقدان الملفات الموجودة.

ويبدو أن هذه الميزة الجديدة تسمى “إصلاح المشكلات باستخدام تحديث ويندوز”.

وتحتاج في الوقت الحالي إلى إجراء ترقية موضعية باستخدام أداة إنشاء الوسائط إذا كنت تريد إصلاح الإصدار المثبت من ويندوز أو إعادة تثبيته.

وتتيح لك هذه العملية الاحتفاظ بجميع ملفاتك وإعداداتك وتطبيقاتك المثبتة مع إعادة تثبيت الإصدار المثبت من ويندوز أو الإصدارات الحديثة في بعض الأحيان دون فقدان الملفات.

وتعد الترقيات الموضعية لنظام التشغيل ويندوز بشكل عام عملية طويلة وتستغرق وقتًا طويلًا إلى حد ما، ويخشى بعض المستخدمين من احتمال فقدان ملفاتهم أو صورهم.

ويبدو أن مايكروسوفت أصبحت تدرك هذه المخاوف، وهو الأمر الذي دفعها إلى تطوير ميزة “إصلاح المشكلات باستخدام تحديث ويندوز”.

وتختبر مايكروسوفت هذه الميزة مع المستخدمين في القناة التجريبية، وتجد زر “إصلاح المشكلات باستخدام تحديث ويندوز” ضمن خيار الاسترداد في إعدادات النظام، مع أنه لا يعمل في الوقت الحالي.

ويشير وصف الميزة إلى أنه يمكنك استخدام أداة الاسترداد الجديدة هذه لإعادة تثبيت الإصدار الحالي من ويندوز مع الاحتفاظ بالتطبيقات والملفات والإعدادات.

ويتيح لك الخيار الجديد استخدام تحديث ويندوز لتنزيل الإصدار المثبت من ويندوز 11 وإعادة تثبيته في دقائق.

وتتمثل الفكرة في إصلاح تثبيت ويندوز الحالي عن طريق تنزيل نسخة جديدة من نظام التشغيل من تحديث ويندوز، دون أن يؤدي ذلك إلى إزالة أي ملفات أو إعدادات أو تطبيقات.

ومن المفترض وصول الميزة الجديدة في وقت مبكر من شهر فبراير أو مارس 2024، وذلك بصفتها جزءًا من حزمة تحديث Moment 5 لنظام التشغيل ويندوز 11.