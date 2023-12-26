كيفية استخدام مزية ملاحظات الفيديو الجديدة في تطبيق إنستاجرام

أطلقت منصة إنستاجرام مزية جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها ثانيتين عبر خاصية الملاحظات (Notes)، لتتمكن من مشاركة بعض اللحظات القصيرة من يومك بعد تسجيلها مباشرة باستخدام كاميرا تطبيق إنستاجرام، وستظهر لمدة 24 ساعة فقط في صندوق الرسائل، ويمكن للمتابعين والأصدقاء مشاهدتها والرد عليها برسالة نصية أو صور أو مقطع فيديو.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية ملاحظات الفيديو الجديدة في تطبيق إنستاجرام وكيفية استخدامها:

أولًا: ما مزية ملاحظات الفيديو الجديدة في إنستاجرام؟

طرحت شركة إنستاجرام خاصية الملاحظات (Notes) داخل صندوق الرسائل قبل نحو عام للسماح للمستخدمين بمشاركة أفكارهم مع الأصدقاء؛ إذ تتيح هذه الخاصية مشاركة منشورات نصية قصيرة مكونة من 60 حرفًا بحد أقصى مع إمكانية إضافة الوجوه التعبيرية، أو مقطع صوتي لا تتعدى مدته 30 ثانية.

تظهر الملاحظات لمدة مؤقتة؛ إذ تختفي بعد مرور 24 ساعة. ومع أن إنستاجرام سمحت بإضافة الموسيقا إلى الملاحظات بعد مدة من طرح خاصية الملاحظات، كانت هذه الخاصية تفتقر إلى خيار مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وفي ديسمبر 2023 طرحت إنستاجرام تحديثًا لخاصية الملاحظات يسمح لك بمشاركة ملاحظات الفيديو لمدة ثانيتين فقط، وإذا كنت ترغب في مشاركة مقطع فيديو طويل، فعليك نشره في قصص إنستاجرام بدلًا من ذلك.

عند إنشاء ملاحظات الفيديو، يمكنك أيضًا إضافة تعليق إلى مقطع الفيديو، ويمكنك فقط تسجيل مقطع فيديو لمدة ثانيتين باستخدام الكاميرا الأمامية لجهازك، ولا يمكنك تحميل مقاطع فيديو مدتها ثانيتين في الملاحظات من تطبيق المعرض في هاتفك أو تحميل عدة مقاطع فيديو في الوقت نفسه أو استخدام الكاميرا الخلفية أثناء تسجيل الفيديو.

ثانيًا: كيفية استخدام ملاحظات الفيديو:

لاستخدام مزية ملاحظات الفيديو الجديدة في تطبيق إنستاجرام، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام، ثم انتقل إلى صندوق الرسائل. في الجهة العلوية من صندوق الرسائل، سترى زرًا مكتوبًا بداخله (ملاحظة…) Note… فوق صورة حسابك الشخصي. اضغط عليه. انقر فوق رمز الكاميرا، ثم انقر فوق زر التسجيل لتسجيل مقطع فيديو مدته ثانيتين. في حال لم يعجبك الفيديو، يمكنك النقر فوق رمز المحذوفات لحذفه، ثم إعادة تسجيله مرة أخرى. وإذا أعجبك الفيديو، فانقر فوق الزر الذي يحمل إشارة صح. في الصفحة التالية، يمكنك أيضًا إضافة تعليق وأغنية إلى مقطع الفيديو. حدد مع من ترغب في مشاركة الملاحظة باختيار إما (المتابعين الذين تتابعهم أيضًا) Followers you follow back أو (الأصدقاء المقربين) Close friends. اضغط فوق زر (مشاركة) Share. ستظهر ملاحظة الفيديو الخاصة بك مؤقتًا فوق صورة حسابك الشخصي في صندوق الرسائل، وستختفي بعد مرور 24 ساعة. بمجرد نشر ملاحظة الفيديو، يمكن لأصدقائك ومتابعيك الرد عليها برسائل نصية أو تسجيل صوتي أو صور GIF أو ملصقات أو صور أو مقطع فيديو.