قرص MSI SPATIUM M570 يحقق سرعة نقل تصل إلى 12,400 ميجابايت/ الثانية

كشفت شركة MSI، العلامة التجارية المتخصصة عالميًا في مجال أجهزة الحواسيب، عن الجيل التالي من أقراص PCIe 5.0 SSD بداية مع قرص SPATIUM M570 PRO FROZR، وقرص SPATIUM M482.

يأتي قرص SPATIUM M570 PRO M.2 FROZR مع أحدث التقنيات بداية مع وحدة التحكم في الذاكرة PHISON E26 PCIe 5.0، وذاكرة فلاش 3D NAND المتطورة، والمشتت الحراري الضخم؛ ليحقق قفزة كبرى في أداء القرص ويطلق العنان لأسرع معدلات النقل التي تصل إلى 12,400 ميجابايت/ الثانية للقراءة المتسلسلة، وتصل إلى 11,800 ميجابايت/ الثانية للكتابة المتسلسلة لتلبي متطلبات المحترفين ومنشئي المحتوى واللاعبين.

تُعد تقنية FROZR SSD من الابتكارات الفريدة التي تقدمها شركة MSI، إذ صُمم المشتت الحراري باستخدام أنابيب نحاسية عالية الجودة.

تضمن الأنابيب النحاسية على شكل حرف U وسطح الأنبوب الحراري المسطح نقل الحرارة المثلى إلى الجزء العلوي والأوسط من المشتت الحراري، مما يجعله حلًا فعّالًا للحفاظ على الحد الأقصى من سرعة نقل البيانات في ظل أعباء العمل الثقيلة.

تنتقل الحرارة من قرص M570 PRO وتنتشر داخل المشتت الحراري، ومع حركة الهواء داخل صندوق الحاسوب سيدخل الهواء نحو المشتت الحراري لتنخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 20 درجة مئوية. هذا القرص متوفر بحجم قدره 1 تيرابايت و 2 تيرابايت و 4 تيرابايت وهو متوافق مع بروتوكول NVMe 2.0.

كما يأتي قرص SPATIUM M482 PCIe 4.0 NVMe M.2 بسرعات نقل ممتازة تلبي حاجة المستخدمين واللاعبين. ويؤدي التوافق مع معايير PCIe 4.0 وبروتوكول NVMe 1.4 إلى إطلاق العنان لأحدث معدلات النقل السريعة التي تصل إلى 7300 ميجابايت/ الثانية للقراءة المتسلسلة، وتصل إلى 6400 ميجابايت/ الثانية لسرعات الكتابة المتسلسلة. هذا القرص متوفر بحجم قدره 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

وتوفر MSI حلًا برمجيًا متقدمًا لمراقبة حال النظام والنسخ الاحتياطي للبيانات، وهو مدمج في تطبيق MSI Center. أثناء استخدام MSI Center، يمكن للمستخدم رؤية معلومات شاملة فيما يتعلق بحال قرص SSD ومن ذلك وضع القرص إن كان يعمل بكفاءة، والحجم المستخدم، ودرجة الحرارة.