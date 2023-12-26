شاومي تتيح نظام HyperOS للمزيد من الأجهزة

أعلنت شركة شاومي الصينية قائمة جديدة من أجهزتها التي سيصلها نظام HyperOS الخاص بها خلال العام المقبل، وشملت القائمة ما يزيد على 80 هاتفًا وجهازًا لوحيًا، ليصل إجمالي الأجهزة المعلن إتاحة النظام لها نحو 100 جهاز حتى الآن.

وضمت القائمة الجديدة سلسلة هواتف شاومي 10 و 11 و 12 و 12S بإصداراتها المختلفة، بالإضافة إلى سلاسل Civi وريدمي K40 و K50 و K60 ونوت 11 و 12 و 13 بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية شاومي باد 5 وريدمي باد، وأجهزة أخرى مثل الهاتف القابل للطي ميكس فولد وهاتف ميكس 4.

وتطرح الشركة نظامها الجديد في الصين أولًا ثم باقي دول العالم لاحقًا، ومن المنتظر أن يصدر التحديث لتلك الأجهزة خلال النصف الأول من عام 2024 المقبل، كما يتوقع أن تتيح الشركة إصدارات أخرى مخصصة من النظام للأجهزة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء.

وكانت شاومي قد أعلنت بدء إطلاق نظام HyperOS الجديد عالميًا خلال الربع الأول من عام 2024 لبعض الإصدارات، حيث ضمت القائمة الأولية هواتف شاومي 13 الرائدة، وهاتفي شاومي 13T و 13T برو، وهاتفي ريدمي نوت 12 و 12S، وكذلك الجهاز اللوحي شاومي باد 6.

ولا يختلف نظام HyperOS اختلافًا جذريًا عن واجهة شاومي الحالية MIUI، حيث تحافظ الشركة على واجهة المستخدم نفسها وتستمر في الاعتماد على نظام أندرويد المفتوح المصدر كنواة أساسية لنظامها المُعلن عنه حديثًا الذي تهدف من خلاله بالأساس إلى توفير تكامل واسع بين مختلف الأجهزة التي تطرحها.