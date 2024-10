سوني تخطط لتوسيع نطاق وصول PS Plus

تخطط سوني لتوسيع نطاق خدمة الاشتراك PS Plus بما يتجاوز منصات الألعاب التقليدية، وذلك بهدف أن تصبح الشركة لاعبًا رئيسيًا عبر المشهد الترفيهي الواسع.

ومن بين موجة التسريبات الأخيرة التي تتضمن الألعاب المستقبلية من شركة Insomniac Games، هناك شرائح عرض تقديمي بخصوص مستقبل PS Plus، التي تتطرق إلى التفاصيل فيما يتعلق بتوسيع نطاق خدمة الاشتراك لتشمل الحواسيب والأجهزة المحمولة والمتصفحات وأجهزة التلفاز الذكية.

وتخطط سوني في المستقبل لجعل PS Plus خدمة الترفيه المرغوبة على مستوى العالم.

وتعتزم الشركة تحقيق ذلك من خلال توسيع التوزيع وإنشاء علاقات جديدة مع العملاء عبر التوسع إلى الأجهزة المحمولة والحواسيب والتلفاز الذكي والمتصفح.

وتعتزم سوني إنشاء خدمة للهواتف المحمولة تضم محتواها إلى جانب محتوى الجهات الخارجية المحسن للأجهزة المحمولة الذي يقدره العميل، وكذلك استخدام إستراتيجيات تحقيق الدخل المحلية.

في حين تخطط لتوسيع السوق القابلة للتوجيه عبر أجهزة الحواسيب، ويتماشى توسيع PS Plus إلى الحواسيب مع الاتجاه الأخير لقسم PlayStation Studios الذي جلب ألعابه إلى هذه المنصة.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من ألعاب الحاسوب الحالية للتفاعل مع الخدمة المباشرة وجذب عملاء جدد.

وتريد الشركة توسيع خيارات بث الألعاب خارج منصات PlayStation، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل ألعاب PS Plus ضمن الأجهزة المحمولة والمتصفحات وأجهزة التلفاز الذكية.

وقد يؤدي هذا الأمر إلى تقليل حواجز الوصول لبعض اللاعبين، ويساعد الشركة في اكتساب المزيد من المشتركين.

وتخطط سوني أيضًا لتحسين الاحتفاظ باللاعبين من خلال تقديم قيمة لمجموعة متنوعة من لاعبي PlayStation.

وتعترف الشركة بالحاجة إلى تقديم قيمة كبيرة عبر جميع مستويات PS Plus لجذب المشتركين الحاليين والاحتفاظ بهم، وقد يتضمن ذلك شراكات وعروضًا حصرية ومحتوى مبتكرًا.

وتتطلع الشركة إلى إثراء PS Plus من خلال شراكات للترفيه المتنوع والإمكانيات الجديدة فيما يتعلق بمحتوى اللعبة.

وكشف إريك ليمبل، نائب الرئيس ورئيس التسويق العالمي والمبيعات والعمليات التجارية وتجربة المستهلك في سوني، أن ثلث قاعدة المستخدمين المشتركين في الخدمة اختاروا المستويين العلويين، وهما PS Plus Extra و PS Plus Premium، منذ تقديم مستويات PS Plus الثلاثة، مضيفًا أن هذه النسبة مرتفعة مقارنةً بما توقعته سوني.

وفيما يتعلق بالارتفاع الأخير في الأسعار لجميع مستويات PS Plus الثلاثة، فإن ليمبل ينظر إليه على أنه استثمار في جعل اشتراك PS Plus رائعًا، مع أن هذا الارتفاع الأخير في الأسعار قوبل ببعض التذمر.