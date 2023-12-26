سامسونج تطلق تطبيق Phone لنظام ويندوز

أصدرت سامسونج تطبيق Phone لأجهزتها التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز. ويسهّل هذا التطبيق إرسال الرسائل النصية والمكالمات باستخدام أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book عند إقرانها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من فئة جالاكسي.

ويوفر التطبيق مزايا الاستمرارية لهواتف جالاكسي الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book، وتتشابه مزايا الاستمرارية هذه مع مزايا الاستمرارية التي يوفرها التكامل بين أجهزة حواسيب ماك وهواتف آيفون.

ويتوفر تطبيق Phone الآن ضمن متجر مايكروسوفت لأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11.

ويقتصر التطبيق على أجهزة الحواسيب المحمولة من شركة سامسونج، ويشمل هذا سلسلة Galaxy Book 4 التي كشفت عنها الشركة قبل بضعة أيام.

ويقول وصف التطبيق: “لا تفوت أي مكالمة مهمة مرة أخرى. استخدم رقم الهاتف وخطة الهاتف المحمول من هاتف جالاكسي لإجراء المكالمات واستقبالها عبر جهاز الحاسوب”.

ويبدو من الوصف أن التطبيق يسمح لمستخدمي هواتف جالاكسي الذكية باستخدام الرقم نفسه من هواتفهم ضمن أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book.

ولا تحتوي أجهزة الحواسيب المحمولة Galaxy Book 4 شريحة eSIM، لذا، فإنه ليس من الواضح كيفية استخدام الرقم نفسه مثل الهاتف الذكي، إذ يجب أن يكون تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج نفسه كافيًا لتسهيل استمرارية المكالمات و الرسائل.

وبحسب لقطات الشاشة، يبدو أن التطبيق يعرض إشعارات منبثقة للمكالمات عند وصولها إلى هاتف جالاكسي الذكي.

ويمكن للمستخدمين الرد على المكالمات أو رفضها وحتى إرسال رسالة سريعة من خلال تلك النافذة المنبثقة.

ويقتصر التطبيق على أجهزة جالاكسي، مع أنه لا يقتصر على Galaxy Book 4، إذ تشير تفاصيل التطبيق إلى أن أجهزة Galaxy Book 4 وأجهزة الحواسيب الأخرى المستندة إلى معالجات إنتل قادرة على التعامل مع ميزة الاستمرارية.

ويشبه تصميم واجهة مستخدم تطبيق Phone واجهة مستخدم One، التي تستخدمها سامسونج ضمن هواتفها الذكية وأجهزة حواسيبها اللوحية.

ويمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Windows Phone Link للتحقق من سجلات المكالمات والرسائل من أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد عبر جهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز.

كما يمكنهم أيضًا تلقي المكالمات عند إقران هاتف أندرويد عبر البلوتوث بجهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز.