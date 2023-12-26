حصاد 2023.. أهم إنجازات شركة جوجل في هذا العام

بدأت شركة جوجل عام 2023 بخطوات بطيئة للغاية، مع ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي كان يشهدها العالم نتيجة إطلاق روبوت (ChatGPT) في نهاية شهر نوفمبر 2022.

كانت هذه الخطوة مدروسة جيدًا من جوجل، إذ إنها تتعامل بحرص شديد مع منتجات الذكاء الاصطناعي ولا تُطلقها حتى تثق بأدائها تمامًا، نظرًا إلى مشكلاتها الكارثية، التي قد تُكلفها المليارات، وهذا ما حدث بالفعل خلال هذا العام عندما خسرت شركة (ألفابيت) نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب معلومة خطأ قدمها روبوت (بارد) Bard، ضمن الفيديو الدعائي الذي نشرته أثناء مؤتمرها الصحفي للكشف عنه.

دخلت شركة جوجل سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر فبراير 2023، وركزت فيه بشدة، إذ يمكننا القول إن نحو 70% من منتجات وخدمات جوجل التي أطلقتها على مدار العام كانت تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت شركة جوجل خلال عام 2023 في تطوير الأجهزة أيضًا؛ إذ دخلت لأول مرة سوق الهواتف القابلة للطي بهاتفها (Pixel Fold)، كما طرحت أول جهاز لوحي لها منذ خمس سنوات، وهو (Pixel Tablet)، وقدمت (Tensor G3) – أول معالج لها يحتوي على تسع نَوَيات – في سلسلة هواتف Pixel 8.

بالتأكيد شهدت شركة جوجل الكثير من الإنجازات والإخفاقات على مدار العام في ظل المنافسة الشرسة في سباق الذكاء الاصطناعي، ولكن دعنا مع اقتراب عام 2023 من نهايته، نستعرض في هذا المقال أهم إنجازات جوجل خلال هذا العام:

1- إطلاق روبوت الدردشة (بارد) Bard:

يُعد روبوت الدردشة (بارد) Bard واحدًا من أهم منتجات جوجل التي أطلقتها خلال العام، إذ إنه المنافس الأول لروبوت (ChatGPT) بل تفوق عليه أيضًا؛ لأنه تميز بأخذ معلوماته من الويب لحظيًا، في حين كانت معلومات ChatGPT تستند إلى البيانات المتاحة حتى عام 2021 فقط، ولا يمكنه الإجابة عن أي شيء حدث بعد ذلك، وهذا يجعل إجاباته قديمة.

وعلى مدار العام طورت جوجل (بارد) ودعمته بالعديد من المزايا التي منها:

إدماجه في تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، لكي يقدم أفضل الردود وأنسبها.

إتاحته بأكثر من 40 لغة، منها: اللغة العربية.

مزية (البحث في جوجل) المحسنة التي تسمح لك بالتحقق من دقة ردود الروبوت.

إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام.

إمكانية البحث في الويب عن الصور، أو تضمين الصور في المطالبات للاستفسار عنها.

توليد الأكواد البرمجية وتصحيحها بأكثر 20 لغة برمجية، تشمل: اللغات الشائعة مثل: JavaScript و Python، واللغات غير المعروفة على نطاق واسع مثل: Prolog و Fortran و Verilog.

إمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها.

إمكانية مشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة.

إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب، مثل: جعلها أكثر مرحًا أو أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.

تحسين قدرات Bard ليصبح أكثر كفاءة في استيعاب مقاطع الفيديو في يوتيوب.

لمعرفة كافة مزايا روبوت بارد، يمكنك الاطلاع على المقالات الآتية:

2- إتاحة المساعد (Duet AI) في تطبيقات (Workspace):

قدمت جوجل في شهر مايو 2023 المساعد الذكي (Duet AI) في كافة تطبيقات (Workspace)، ليصبح متاحًا في البريد الإلكتروني (جيميل)، وخدمة التخزين السحابي (درايف)، بالإضافة إلى التطبيقات المكتبية مثل: تطبيق المستندات (دوكس)، وتطبيق العروض التقديمية (سلايدز)، وغيرها.

3- إطلاق تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي (SGE):

طرحت شركة جوجل خلال شهر يونيو 2023 تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (SGE) للمستخدمين المسجلين في منصة (Google Labs)، وهي المنصة التي طرحتها للأشخاص الذين يريدون تجربة المزايا الجديدة التي تطرحها باكرًا.

توفر تجربة البحث (SGE) إجابات مباشرة عن الاستفسارات التي تكتبها دون الحاجة إلى البحث عن الإجابة داخل الروابط التي يوفرها بحث جوجل العادي، حيث سيظهر لك أسفل شريط البحث ملخص منظم لأكثر المعلومات صلة باستفسارك، مما يساعدك في فهم المواضيع بطرق أسرع وأسهل واكتشاف رؤى جديدة.

وقد دعمت جوجل هذه التجربة في شهر أكتوبر 2023 بالقدرة على إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تخطط لطرح أداة جديدة قريبًا فيها تُسمى (حول هذه الصورة)، ستساعد الأشخاص على تقييم سياق الصور ومصداقيتها بسهولة.

ولمعرفة كافة التفاصيل عن تجربة البحث (SGE) وآلية عملها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن SGE .. بحث جوجل المستند إلى الذكاء الاصطناعي“.

4- إطلاق نظام التشغيل أندرويد 14:

أطلقت جوجل الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 14 خلال شهر أكتوبر 2023، وقد عملت على إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي فيه؛ ومن أهم مزاياه في النظام هي مساعدة المستخدم على توليد صور مخصصة من مطالبة بسيطة يمكن استخدامها كخلفية.

كما حسّنت جوجل الإشعارات، إذ يتضمن النظام إعدادًا جديدًا يمنع التطبيقات من استخدام إشعارات ملء الشاشة، وقدمت مزية الإجراءات المخصصة ضمن خيارات المشاركة، وعلى مستوى مزايا الخصوصية والأمان قدمت خيارًا جديدًا يتيح لك تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يُسمح لتطبيق ما بالوصول إليها، وحسّنت الدعم للمصادقة باستخدام مفاتيح المرور (Passkeys)، وغيرها الكثير من المزايا.

ولمعرفة المزيد عن مزايا النظام؛ يمكنك الاطلاع على مقالَي:

5- إطلاق Pixel Tablet.. أول جهاز لوحي جديد من جوجل منذ خمس سنوات:

لدى شركة جوجل تاريخ طويل مليء بالفشل في قطاع الأجهزة اللوحية، فالعديد من محاولاتها السابقة، مثل: Pixel C أو Pixel Slate، كانت تحاول العثور على استخدامات جديدة ومبتكرة للجهاز اللوحي، مع التركيز في معظمها على الإنتاجية.

ولكن خلال عام 2023؛ قررت جوجل تقديم جهاز يمكنك استخدامه كجهاز لوحي أو كشاشة ذكية، إذ يُعد جهاز (Pixel Tablet) رائعًا للأشياء التي يفعلها معظم الأشخاص باستخدام الأجهزة اللوحية، مثل: مشاهدة الفيديو، أو اللعب بألعاب الفيديو، أو الترفيه عن الأطفال. وعندما تنتهي من استخدامه، بدلًا من وضعه في الدرج حتى نفاد بطاريته، يمكن أن يتحول إلى شاشة ذكية للاستماع إلى المقاطع الصوتية، أو التحكم في منزلك الذكي أثناء القيام بمهام أخرى.

ولمعرفة كافة مواصفات هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة للجهاز اللوحي Pixel Tablet من جوجل“.

6- هاتف Pixel Fold.. أول هاتف من جوجل قابل للطي:

أطلقت جوجل خلال شهر يونيو 2023 أول هاتف قابل للطي في تاريخها، وهو هاتف (Pixel Fold) القابل للطي أفقيًا، الذي يمتاز بالأداء القوي والتصميم النحيف المتين، إذ يتمتع بمظهر أنحف من أي هاتف آخر قابل للطي في السوق عند فتحه.

فقد قدمت جوجل أسلوبًا مختلفًا تمامًا في تصميم المفاصل، إذ يتميز الهاتف بمفصلين في الأعلى والأسفل فقط، مما يجعله أنحف ويناسب وضعه في راحة اليد وفي الجيب حين يكون مغلقًا، أما حين يكون مفتوحًا فهو يقدم شاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.6 بوصات، تمنحك جميع مزايا الجهاز اللوحي؛ لأن جوجل حسّنت العديد من التطبيقات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الشاشة الكبيرة في هاتفها القابل للطي.

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتف، وجميع مزاياه، يمكنك الاطلاع على مقالَي:

7- إطلاق هواتف سلسلة (Pixel 8):

أطلقت شركة جوجل خلال شهر أكتوبر 2023؛ سلسلة هواتفها الرائدة (Pixel 8)، التي تضم هاتفين هما، Pixel 8، و Pixel 8 Pro، يعملان بمعالج (Tensor G3) الجديد من جوجل، ويمتازان بمجموعة جديدة من مزايا الكاميرا الاحترافية، ويشتركان في التصميم ونوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الأمامية.

ولكن يتميز هاتف (Pixel 8 Pro) بأنه يضم الشاشة ذات المقاس الأكبر، ويتفوق بأنه يضم عدسات إضافية للتصوير المقرّب واللقطات الفائقة الاتساع، كما يمتاز بأنه أول هاتف من جوجل مزود بالذكاء الاصطناعي، إذ يعمل الآن على تشغيل نموذج (Gemini Nano)، الذي يُشغل مزايا جديدة مثل: مزية (Summarize in Recorder) التي تساعد في تلخيص المقاطع الصوتية المسجلة عبر تطبيق Recorder، ومزية إنشاء الردود الذكية عند استخدام تطبيق لوحة مفاتيح جوجل Gboard، الذي يمكن استخدامه في تطبيقات الدردشة.

ولمعرفة كافة مواصفات هواتف (Pixel 8) من جوجل، وأهم الفروقات بينها، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel 8 و Pixel 8 Pro“.

8- إطلاق (Gemini).. نموذج جوجل الأحدث والأكثر تطورًا للذكاء الاصطناعي:

أطلقت شركة جوجل في بداية شهر ديسمبر 2023 نموذج (Gemini)، الذي يُعد أحدث وأقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته جوجل؛ لأنها صممته ليكون متعدد الوسائط، أي يمكنه التعامل مع أنواع متعددة من المدخلات التي تشمل: النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو، والأكواد البرمجية بلغات مختلفة.

تصف جوجل نموذج (Gemini) بأنه نموذج مرن قادر على العمل في كل شيء بدءًا من مراكز بيانات جوجل، وحتى الهواتف الذكية. ولتحقيق قابلية التوسع هذه، قدمته الشركة في ثلاثة إصدارات متفاوتة الإمكانيات، وهي: Nano و Pro و Ultra.

تتنوع الإمكانيات التي تقدمها جوجل في إصدارات (Gemini) الثلاثة، فإصدار (Ultra) يُعد أكبر تلك الإصدارات وأكثرها كفاءةً، وهو مصمم للمهام المعقدة، يليه إصدار (Pro) الذي صُمم ليعمل في مراكز بيانات جوجل لتشغيل أحدث إصدار من روبوت الدردشة بارد (Bard)، ثم إصدار (Nano) وهو الإصدار الأخف والأقل من حيث الإمكانيات، الذي صُمم للعمل في الهواتف الذكية.

ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا النموذج وكيف يتفوق على نموذج (ChatGPT)، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن نموذج Gemini الجديد من جوجل الذي يتفوق على ChatGPT“.

9- تطوير خدمة RCS:

لقد وصل عدد مستخدمي خدمة RCS في تطبيق رسائل جوجل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2023، واحتفالًا بهذا الإنجاز؛ أطلقت جوجل الكثير من المزايا الجديدة التي تدعم RCS وتجعل الرسائل أفضل لمستخدمي أندرويد، مثل:

تشفير الرسائل الجماعية عن طريق تقنية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption.

مزية Photomoji التي تتيح تحويل الصور المميزة إلى تفاعلات مع الرسائل بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

خاصية المزاج الصوتي التي تتيح الاختيار من بين 9 مشاعر مختلفة للتعبير عن محتوى الرسالة الصوتية مع عرض رموز تعبيرية وتأثيرات حركية مناسبة.

10- تطوير محرك البحث:

شهد عام 2023 مرور 25 عامًا على بحث جوجل، لذلك قدمت جوجل هذا العام مجموعة جديدة من المزايا التي شملت: تجربة البحث المستند إلى الذكاء الاصطناعي (SGE)، وإضافة 33 لغة جديدة إلى خدمة الترجمة من جوجل، ومزايا جديدة في أداة البحث المرئي (Google Lens) تسهل على المستخدمين تصور المفاهيم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومعرفة المعادلة التي يجب استخدامها من خلال تصفحها بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

وأضافت جوجل أيضًا مزايا جديدة في خدمة (Google Flights) لمساعدتك في العثور على أفضل الأسعار لرحلاتك، بالإضافة إلى ذلك، حصلت خدمة (Google Trends) على تغيير جذري.