الذكاء الاصطناعي يحميك من السلع الفاخرة المزيفة

تستخدم شركة Entrupy الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة السلع الفاخرة المستعملة لضمان شراء العملاء للمنتج الحقيقي.

وتأسست الشركة في عام 2012، وتقول إن المئات من بائعي التجزئة التقليدين استخدموا تقنيتها بحلول شهر ديسمبر 2020 للتحقق من صحة حقائب اليد والأحذية الرياضية.

وقد يستمر الاهتمام بالأداة في النمو مع سعي الشركات إلى الاستفادة من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

وتتاح التقنية حاليًا لموزعي السلع الفاخرة، وتدعي Entrupy أن أداتها يمكنها مصادقة المنتجات من العلامات التجارية الفاخرة، مثل بالنسياغا وبربري وغوتشي ولويس فويتون.

ويمكن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي وسيلة لموزعي المنتجات الفاخرة لبناء الثقة مع عملائهم الذين قد يكونون حذرين من شراء المنتجات غير الحقيقية.

وقال فيديوث سرينيفاسان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Entrupy: “الهدف الأساسي هو إضافة الثقة وجعلها قابلة للتحقق”.

وظهر الاهتمام المتجدد بالخدمة في شهر أكتوبر الماضي، عندما أعلنت تيك توك شراكتها مع Entrupy لتحديد إذا كانت المنتجات الموجودة ضمن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة TikTok Shop مزيفة أم لا.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي اجتاحت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT من OpenAI، العالم.

يُطلب من المستخدمين التقاط صور للمنتج من كل زاوية ممكنة بعد وضع هواتفهم الذكية في جهاز Entrupy من أجل استخدام أداة المصادقة المدعومة بالتقنية الناشئة.

ويحتوي الجهاز على عدسة مجهرية تدعي الشركة أنها يمكنها تكبير كاميرا الهاتف لالتقاط صور دقيقة لمزايا، مثل اللوحة التعريفية لمصمم المنتج ومادة المنتج.

وترسل الصور بعد ذلك إلى قاعدة بيانات تضم ملايين الصور للمنتجات الأصلية باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي.

وتستطيع شركة Entrupy في غضون دقائق إصدار حكم بخصوص كون المنتج حقيقيًا أم لا، وتدعي أن هذا الحكم يتمتع بمعدل دقة يقدر بنحو 99.1 في المئة.

وتولد Entrupy شهادة رسمية يمكن لتجار التجزئة عرضها إذا كان المنتج أصليًا. وأوضحت الشركة أنها لا تستطيع التحقق من السلع الفاخرة إلا من العلامات التجارية الكبرى لأنها تتعرض للاحتيال بشكل كبير.

يشار إلى أن أداة المصادقة من Entrupy ليست جهاز الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يحظى بالاهتمام هذا العام، إذ أطلقت شركة ميتا في شهر سبتمبر الإصدار الثاني من نظارتها الذكية Ray-Ban Meta التي يمكن للمستخدمين التحدث إليها من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج.

وأطلقت شركة Humane.ai بعد شهرين جهازًا يعرض المعلومات عبر كف المستخدم من خلال الضوء.