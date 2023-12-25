Nio تكشف عن السيارة الكهربائية الفاخرة ET9

اتخذت الشركة المصنعة الصينية المبتكرة للسيارات الكهربائية Nio خطوة جريئة في سوق السيارات الفاخرة من خلال سيارة السيدان التنفيذية ET9.

ولا تعد هذه السيارة الكهربائية المتطورة مجرد تعبير عن الفخامة، بل إنها عرض لبراعة Nio التكنولوجية، مما يمثل لحظة مهمة لدور الصين المتطور في صناعة السيارات الكهربائية العالمية.

وتنافس ET9 الكهربائية السيارات الهجينة من شركتي مرسيدس وبورشه، وقالت شركة صناعة السيارات إن سيارة السيدان التنفيذية ET9 تحتوي على مجموعة من التقنيات المتطورة التي طورتها، ويشمل ذلك الرقاقات العالية الأداء للسيارات ونظام التعليق الفريد.

ويبلغ سعر السيارة نحو 112500 دولار، ومن المتوقع تسليمها للعملاء في الربع الأول من عام 2025، في حين يبدأ سعر نموذجي باناميرا E-Hybrid ومايباخ Hybrid S580e من نحو 166800 دولار ونحو 280000 دولار، على التوالي.

وقال ويليام لي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nio: “نحن نبني سيارة سيدان تنفيذية رائدة تعتمد على تقنياتنا الرائدة، وتعد ET9 النموذج الأفضل لعرض تفوق Nio في قيادة الابتكارات التكنولوجية”.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه شركات صناعة السيارات الصينية إلى الارتقاء بسلسلة القيمة، وتتنافس وجهًا لوجه مع الشركات العالمية العملاقة في مجال السيارات الكهربائية.

ويعد نموذج BYD الفائق الفخامة المسمى Yangwang U8 مثالًا آخر على هذا الاتجاه، إذ تأتي سيارة الدفع الرباعي بسعر يبلغ نحو 154500 دولار، وتسمح المحركات الجانبية للعجلات في Yangwang U8 للمركبة بالدوران بمقدار 360 درجة والقيادة بشكل جانبي.

وأصبحت ET9 النموذج الأغلى الذي طورته Nio منذ تأسيسها في عام 2014، وتستخدم السيارة شريحة القيادة الذاتية Shenji التي طورتها بشركة Nio، والتي تدعي أنها تتمتع بقوة حاسوبية تعادل أربع شرائح Nvidia Orin.

ويوفر نظام التعليق الهيدروليكي المتكامل النشط بالكامل Sky Ride للسائقين والركاب قيادة سلسة ومريحة حتى عندما تتنقل ET9 عبر الطرق الوعرة.

وتزود الشركة السيارة الكهربائية ببطارية بقوة قدرها 120 كيلوواط ساعي مع كثافة طاقة يبلغ قدرها 292 كيلوواط ساعي لكل كيلوجرام، وتعد كثافة الطاقة معيارًا رئيسيًا عند تصنيف بطاريات السيارات الكهربائية.

وتهدف Nio إلى أن تصبح منافسًا في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة مع إطلاق ET9، وتأمل عرض القدرات البحثية للشركة وقدراتها التصنيعية من خلال هذا النموذج الجديد.

وتوسع شركة Nio بنيتها التحتية من خلال خطط لإنشاء محطات إضافية لتبديل البطاريات، وهو مفهوم مصمم للتخفيف من قلق سائقي السيارات الكهربائية.

وقال لي إن الشركة تخطط لبناء 1000 محطة أخرى لتبديل البطاريات في عام 2024، وتسمح محطات تبديل البطاريات الخاصة بشركة Nio لأصحاب سياراتها باستبدال حزمة البطارية المستهلكة بأخرى مشحونة بالكامل.