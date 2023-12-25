هونر تعلن ساعتها الذكية Haylou Watch

أعلنت هونر رسميًا إطلاق Haylou Watch، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة الشركة من الساعات الذكية.

ويبدو أن Haylou، التي كانت ذات يوم علامة تجارية مستقلة وجزءًا من النظام البيئي لشركة شاومي، قد تعاونت مع هونر لهذا المنتج.

وتستخدم ساعة Haylou Watch تطبيق Honor Health وتروج قنوات هونر للساعة الذكية، التي يبلغ سعرها نحو 65 دولارًا.

وتتميز الساعة من الناحية التصميمية بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.95 بوصة، ونسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ نحو 75 في المئة.

وتوفر الشاشة صورًا واضحة ونابضة بالحياة بدقة قدرها 410×502 بكسل ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وذروة سطوع قدرها 550 شمعة في المتر المربع، وتغطية كاملة لنطاق ألوان NTSC.

وتضمن كثافة البكسل التي تبلغ 332 بكسلًا في البوصة الواحدة الحصول على صور سلسة ومفصلة، مما يعزز تجربة الارتداء بشكل عام.

وتتفوق ساعة Haylou Watch من حيث الأداء الوظيفي في مراقبة الصحة واللياقة البدنية، إذ إنها توفر مزايا تتبع شاملة، ومنها معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم ومراقبة التوتر، بالإضافة إلى تتبع النوم.

كما أن إمكانات اللياقة البدنية واسعة النطاق، مع 120 وضعًا رياضيًا والقدرة على تعرف الأنشطة تلقائيًا وتتبعها، مثل المشي والجري وركوب الدراجات والمزيد، باستخدام خوارزميات رياضية متقدمة.

وتوفر الساعة الذكية فيما يتعلق بالتخصيص مجموعة متنوعة من أكثر من مئة وجه ساعة مخصص، وتلبي أوجه الساعة أنماطًا مختلفة، مثل الرياضة والتكنولوجيا والرسوم المتحركة.

وتدعم ساعة هونر أيضًا وضع الشاشة التي تعمل دائمًا، مما يسمح لواجهات الساعة بإظهار المعلومات حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.

وتتوافق الساعة الذكية مع تطبيق هونر Sports Health، مما يعزز وظائفها، إذ تدعم الساعة تحديد المواقع المستقلة عبر الأقمار الصناعية وهي مجهزة بتقنية NFC لبطاقات الدخول.

كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق مقداره 50 مترًا، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمياه.

وتوفر Haylou Watch مزايا الاتصال، مثل الاتصال الصوتي بالبلوتوث ووظيفة مكالمات الطوارئ SOS.

ويمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة من الساعة، التي تتميز بعمر بطارية طويل، إذ توفر البطارية التي تبلغ سعتها 300 ميلي أمبير نحو 12 يومًا من الاستخدام في ظل الظروف العادية.

وتستطيع شحن البطارية بالكامل خلال نحو 1.5 ساعة فقط، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

وتقدم Haylou Watch مجموعة من الأحزمة، ومنها أحزمة السيليكون، وجميعها متوافقة مع أحزمة الساعة القياسية بقياس قدره 20 ملم.