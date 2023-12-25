مايكروسوفت تجلب GPT-4 Turbo إلى Copilot مجانًا

جلبت مايكروسوفت نموذج GPT-4 Turbo إلى Copilot مجانًا، وهو متاح لمجموعة محددة من المختبرين العشوائيين.

ويعني ذلك أنه أصبح بإمكانك الآن استخدام GPT-4 Turbo إلى جانب دعم المكونات الإضافية مجانًا داخل Bing Chat.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لترقية ميزة مترجم التعليمات البرمجية لكي تتوافق مع إمكانيات OpenAI.

ويعني هذا أن مترجم التعليمات البرمجية في Copilot قادر قريبًا على التعامل مع أسئلة البرمجة أو البيانات المعقدة.

ويعد GPT-4 Turbo نموذجًا جديدًا لمشتركي ChatGPT Plus، وهو ترقية لنموذج GPT-4 الحالي، وليس مجانيًا إلا إذا كنت تستخدم Copilot.

ويتضمن هذا النموذج معلومات حتى شهر أبريل 2023، وذلك حتى يستطيع عرض نتائج فضلى عند البحث عن أحداث جديدة.

وأكدت مايكروسوفت أنها تطرح GPT-4 Turbo لأداة Copilot، مع تذكر أن Copilot يبدل بين النماذج بناءً على الاستعلام.

وتعتمد إمكانية الوصول إلى GPT-4 Turbo عبر Copilot على الحظ، مع أن مايكروسوفت أكدت أنها تخطط لتوسيع نطاق الطرح في الأسابيع المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مايكروسوفت لا تفضل حسابات أو مناطق محددة؛ لأن العملية عشوائية تمامًا وتسمى رسميًا “الاختبار المقسم”.

ويمكنك معرفة إذا كان بإمكانك الوصول إلى نموذج GPT-4 Turbo من خلال فتح Copilot وبدء موضوع جديد وعرض مصدر صفحة الويب، والبحث في الصفحة عن “dlgpt4t”.

إذا وجدت إشارات إلى “dlgpt4t” ضمن التعليمات البرمجية المصدرية لصفحة الويب، فإن ذلك يعني أنه يمكنك الوصول إلى النموذج الحديث من OpenAI.

ويمكنك التحقق من إمكانية وصولك المجاني إلى GPT-4 Turbo عبر الأجهزة المحمولة من خلال تحميل صورة، ومطالبة Copilot بشرح مشاعرك.

ويمكن لنموذج GPT-4 Turbo ضمن Copilot تعرّف المشاعر والتحدث عنها، على عكس النماذج القديمة.

ولا تريد مايكروسوفت أن تصبح معلومات ChatGPT قديمة، لذلك مكّنت تكامل Bing Search بشكل افتراضي.

ويمكنك الآن إيقاف تشغيل المكون الإضافي “بحث” لتعطيل Bing بالكامل، وذلك بفضل علامة تبويب المكونات الإضافية الجديدة.

ولا يبحث Bing Chat في فهرس بحث Bing عن الإجابات عند تعطيل المكون الإضافي “بحث”، ويعتمد بدلًا من ذلك بشكل كامل على بياناته المدربة.

وفي حال سألت Copilot عن الأحداث التي وقعت بين شهر يناير وشهر أبريل 2023 واستطاع الإجابة، فإن ذلك يعني أنك تتمتع بإمكانية الوصول إلى نموذج GPT-4 Turbo.

وتبدل مايكروسوفت بين نماذجها ونماذج OpenAI اعتمادًا على استعلام البحث والوضع المحدد في Copilot.