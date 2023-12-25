حصاد 2023.. أفضل الهواتف المناسبة للألعاب التي صدرت في هذا العام

إذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن هاتف ذكي جديد يوفر تجربة لعب مثالية وسلسة وخالية من التأخير، فستجد العديد من الأنواع المتوفرة في الأسواق، وسيعتمد اختيار الهاتف المناسب على مجموعة من العوامل، أبرزها: ميزانيتك، وأنواع الألعاب التي ترغب في لعبها، والمهام الأساسية الأخرى التي تريد استخدام هاتفك للقيام بها، فقد تكون من محبي التصوير الفوتوغرافي أيضًا، وفي هذه الحال عليك البحث عن هاتف قوي مناسب للألعاب ويضم نظام كاميرا متطور.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل الهواتف المناسبة للألعاب التي صدرت في هذا العام:

1- هاتف iPhone 15 Pro Max:

يُعدّ iPhone 15 Pro Max أقوى هاتف آيفون متوفر في السوق في الوقت الحالي، ويعمل بمعالج A17 Pro من آبل، وهو أكثر كفاءة من معالج A16 المتوفر في الطراز السابق، ويتمتع بالقوة وسرعة الأداء، ويوفّر تجربة لعب سلسة، خاصة أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة.

من ناحية أخرى، يضم هاتف آيفون 15 برو ماكس شاشة تتمتع بالوضوح والدقة العالية؛ إذ يضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED)، تمتاز بدقة قدرها 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة/ المتر المربع.

يضم هذا الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحن الهاتف سلكيًا تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة.

يُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقالَي:



2- هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra تجربة ألعاب ممتعة وسريعة وسلسة، فهو يمتاز بمواصفات قوية تجعله مناسبًا لهواة ألعاب الفيديو، كما يضم نظام كاميرا متطورًا يجعله خيارًا مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي أيضًا، بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا الهاتف مع قلم إلكتروني يُسهّل إنجاز المهام واللعب ببعض الألعاب.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويضم Galaxy S23 Ultra شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3088 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر قدره 4299 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy S22 Ultra” لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الاختلافات بينه وبين الطراز السابق Galaxy S22 Ultra.

3- هاتف جوجل Pixel 8 Pro:

مع أن هاتف جوجل Pixel 8 Pro غير مصمم للألعاب على وجه التحديد، فهو مناسب لمحبي اللعب بألعاب الفيديو الذين يبحثون عن هاتف أندرويد يمتاز بالتصميم الأنيق والمواصفات القوية.

يضم هذا الهاتف شاشة بقياس قدره 6.7 بوصات، تبلغ دقتها 2992 × 1344 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2400 شمعة/ المتر المربع، ويعمل بمعالج جوجل الجديد (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10). ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة؛ مما يوفر تجربة لعب مثالية وخالية من التأخير.

يضم هذا الهاتف أيضًا نظام كاميرا متطورًا ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بتحرير الصور ومقاطع الفيديو بسهولة. وفيما يتعلق بالبطارية، يحتوي Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز الاختلافات بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro“، لتتعرف أبرز التحسينات التي أضافتها جوجل إلى هاتف Pixel 8 Pro مقارنةً بالطراز السابق Pixel 7 Pro.

4- هاتف ROG Phone 7 Ultimate:

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 7 Ultimate بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740) كما يضم نظام تبريد يضمن استمرار الهاتف في العمل لمدة طويلة دون ارتفاع حرارته.

يضمن معالج (Snapdragon 8 Gen 2) أن هذا الهاتف يمكنه تشغيل الألعاب الكثيفة بسلاسة، كما تضمن ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة قدرها 512 جيجابايت سرعة الأداء وعدم امتلاء مساحة التخزين بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة؛ مما يساعد في قضاء مدة طويلة في ممارسة الألعاب في هاتفك، ويمكنك شحنه سلكيًا بقدرة تبلع 65 واطًا، وستصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 42 دقيقة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2448 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

يُباع هاتف ROG Phone 7 Ultimate بسعر قدره 1249 دولارًا.

5- هاتف Red Magic 8S Pro:

يضم هاتف Red Magic 8S Pro شاشة كبيرة من نوع (AMOLED) يبلغ قياسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1116 × 2480 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

تعِد شركة ZTE بأداء ثابت ومستقر للمعالج بفضل نظام التبريد الجديد ICE 12، لتتمكن من اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة بنحو مريح دون الشعور بحرارة مرتفعة، وتدعي ZTE أن نظام التبريد المُحسّن يمكن أن يخفض درجة الحرارة لما يصل إلى 17 درجة مئوية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 40 دقيقة.

يُباع هذا الهاتف بسعر قدره 2698 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

6- هاتف موتورولا Edge+ 2023:

يعمل هاتف Motorola Edge+ (2023) بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الموجود في العديد من هواتف أندرويد الأخرى المناسبة للألعاب مثل: هاتف ROG Phone 7 Ultimate، لكنه يُباع بسعر أقل بكثير من سعر هاتف ROG Phone 7 Ultimate؛ إذ يُباع بسعر قدره 600 دولار، ويُعدّ خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف مناسب للألعاب ويُباع بسعر معقول.

يضم هذا الهاتف شاشة بقياس قدره 6.67 بوصات، تمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

يضم هاتف +Motorola Edge بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا.

7- هاتف OnePlus 11:

مثل هاتف +Motorola Edge يعمل هاتف OnePlus 11 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يُعدّ من أحدث المعالجات من كوالكوم، ويمتاز بقوة الأداء والسرعة، وهذا يجعل هاتف OnePlus 11 مناسبًا للألعاب.

يمتاز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق، ويضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يحتوي هاتف OnePlus 11 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وتصل إلى 100% خلال 25 دقيقة.

يُباع هاتف OnePlus 11 بسعر يبدأ من 695 دولارًا.

ولمعرفة كافة مواصفات هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي OnePlus 11 و iPhone 15 Plus“.