جوجل تعيد تسمية ميزة المشاركة القريبة

تستعد جوجل قريبًا جدًا لإعادة تسمية ميزة “المشاركة القريبة”، فيما يبدو كأنه محاولة لصياغة اسم إبداعي للميزة، وذلك وفقًا لما نشرته المسربة الشهيرة كاميلا فويتشوفسكا عبر حسابها ضمن إكس.

واكتشفت فويتشوفسكا التغيير بعد تثبيت التحديث الأخير لخدمات جوجل المحمولة برقم الإصدار 23.50.13، إذ لم تطرح جوجل التحديث والميزة نفسها بعد على نطاق واسع حتى الآن.

ولا يشمل التغيير الاسم فقط، بل هناك مجموعة من الأمور التي تدل على التغيير، مثل الأيقونة الجديدة وبعض التعديلات على واجهة المستخدم والأيقونة الجديدة في الإشعارات.

كما أعادت جوجل تسمية الميزة في كل مكان ضمن نظام أندرويد، ويشمل ذلك مربع الإعدادات السريعة ومربع حوار قابلية الاكتشاف وواجهة مشاركة الملفات.

وتأتي ميزة “المشاركة السريعة” لتحل محل ميزة “المشاركة القريبة”، مع أن الوظيفة الأساسية للخدمة تبقى دون تغيير.

وتوسعت هذه الخدمة منذ بداياتها المتواضعة ضمن أجهزة أندرويد لتشمل أجهزة كروم بوك وأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، وذلك من أجل منح المستخدمين طريقة بسيطة وسهلة لنقل الملفات من جهاز إلى آخر.

وجاءت الميزة بصفتها رد جوجل على ميزة آبل المسماة AirDrop، وأصبحت ميزة “المشاركة القريبة” جزءًا مفيدًا وبسيطًا وموثوقًا من سير العمل اليومي.

وتمتلك الميزة واجهة بسيطة، وتنقل الملفات بشكل سريع، ولا يشكو المستخدمون عادةً من الميزة.

وتسمح ميزة “المشاركة القريبة” للمستخدمين بنقل الملفات إلى الأجهزة الأخرى في المنطقة المجاورة.

ويعتقد المستخدمون أن اسم “المشاركة القريبة” كان مناسبًا للخدمة التي تؤدي وظيفتها بشكل جيد.

وتبتعد جوجل عادةً عند تسمية خدماتها عن المصطلحات التسويقية التي تستخدمها شركة آبل في كثير من الأحيان لأشياء، مثل Retina Display و Dynamic Island و Magic Trackpad و Magic Mouse.

ويدور السؤال بخصوص العلاقة المحتملة لشركة سامسونج، التي تقدم نسختها من الميزة التي تسمى أيضًا “المشاركة السريعة”.

ويلمح المستخدمون إلى احتمال أن تخطط شركتا جوجل وسامسونج معًا لإدماج “المشاركة القريبة” و”المشاركة السريعة” في خدمة واحدة على مستوى أندرويد.