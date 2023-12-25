جوجل تختبر الذكاء الاصطناعي في تقديم الدعم الفني

تختبر شركة جوجل أداة دعم فني جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من صفحات الدعم الرسمية التابعة لها.

ويستخدم مساعد الدعم الفني الجديد نموذج لغة كبير (LLM) للإجابة عن أسئلة المستخدم، إما من خلال إدخال نص مخصص أو خيارات محددة جاهزة.

ويعمل مساعد الدعم الفني بأسلوب الدردشة كما هو الحال في روبوتات الدردشة الشهيرة مثل جوجل Bard، وهو يعرض الإجابات مرفقة بالمصادر حتى يعود إليها المستخدم لمزيد من الإيضاح والتفاصيل. ومع ذلك، فإن الإجابات تكون صحيحة في بعض الأحيان، وتكون غير دقيقة في أحيانٍ أخرى، وهذا أمر متوقع في البداية؛ لأن الأداة ما زالت في المرحلة التجريبية.

وتُظهر جوجل رسالة تحذيرية عند استخدام الأداة تفيد بأنها قد تعرض نتائج غير دقيقة، وقد يعالج المراجعون البشريون الإجابات والمحادثات لأغراض الجودة، وتتيح جوجل للمستخدمين إمكانية تقييم الإجابات إيجابًا أو سلبًا.

ومن الملاحظ أن الأداة متاحة فقط في عدة صفحات في قسم الدعم الفني من جوجل، كما أنها تَظهر حاليًا لعدد محدود من المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الأداة الجديدة لا تُعد بديلة عن خيارات الدعم الفني الأخرى التي تتيحها جوجل، ومنها الوثائق وصفحات الدعم الكاملة المتاحة عبر الويب، أو الدردشة مع فريق خدمة العملاء أو الاتصال الهاتفي.

ويأتي ذلك التطور الأخير ضمن إستراتيجية للشركة تدمج من خلالها قدرات الذكاء الاصطناعي في كافة تطبيقاتها وخدماتها، علمًا بأنها قد أطلقت حديثًا نموذج Gemini كأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وأكثرها تطورًا.