الكشف عن هاتف Oukitel WP33 Pro ببطارية سعتها 22 ألف ميلي أمبير

كشفت شركة أوكيتل الصينية عن هاتفها الجديد Oukitel WP33 Pro الذي يتمتع بتصميم متين وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 22 ألف ميلي أمبير، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة قياسها 6.6 إنشات محمية بزجاج من نوع جوريلا جلاس، بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويوفر تصميم الهاتف حماية من الماء والأتربة والصدمات.

وتقول الشركة المصنعة إن بطارية هاتف Oukitel WP33 Pro يمكنها أن تدوم حتى أسبوع كامل، ويمكن شحنها باستخدام شاحن قوته 33 واطًا، كما يمكن استخدامه لشحن الهواتف الأخرى بقدرة تصل إلى 18 واطًا بفضل البطارية الضخمة.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك +Dimensity 6100 المتوسط الأداء، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، ويدعم الهاتف إضافة شريحتي اتصال SIM.

ويبلغ سمك الهاتف نحو 27 ملم، كما يصل وزنه إلى 577 جرامًا، ويرجع ذلك لوجود البطارية ذات السعة الضخمة التي تزيد سمك الهاتف وتجعل وزنه ثقيلًا مقارنةً بالهواتف التقليدية.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا أخرى للرؤية الليلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير من قرب، ونظام صوتي مكون من سماعات خارجية قوية تصل شدة الصوت الصادر عنها إلى 136 ديسيبل.

وتطرح شركة أوكيتل هاتف Oukitel WP33 Pro ليكون مخصصًا للاستخدام في المواقع الخارجية النائية وظروف العمل القاسية، وهو ليس مناسبًا للاستخدامات اليومية العادية.

وتوفر الشركة الهاتف بسعر قدره 250 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا للشراء من موقع الشركة الرسمي، أو من خلال المتاجر الإلكترونية الشهيرة مطلع العام المقبل.