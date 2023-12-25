السعودية تطلق أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم

أعلنت (البحر الأحمر الدولية) الشركة المطورة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الرائدة، وشركة (أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة) ACES، المزود الدولي للبنية التحتية الرقمية بمبدأ المستضيف المحايد، تدشين أول شبكة جيل خامس 5G داخلية خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في فندق (ترتل باي) في وجهة (البحر الأحمر)، لتحدث سبقًا نوعيًا جديدًا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وقال المهندس أحمد غازي درويش؛ كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر الدولية: “إن تدشين أول شبكة 5G داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين (stc، وموبايلي، وزين، وفيرجين موبايل، وليبارا، وسلام، وريد بول موبايل) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي أو البسيط، واليوم ولله الحمد، نشهد تمكينًا جديدًا للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة، الذي يُعد هدفنا الرئيسي من وجهاتنا الطموحة”.

وأضاف: “نسعى إلى إيجاد أفضل التقنيات على مستوى العالم لتوفير التكنولوجيا المتطورة مع حفاظنا على قيمنا تجاه بيئتنا وطبيعتنا لتكون وجهاتنا فريدة في كل شيء الأمر الذي يُعد استمرارًا لريادة وجهة (البحر الأحمر) الرقمية، وامتدادًا لإنجازاتها في نشر أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، بالإضافة إلى افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي كأول مطار في المملكة يوفر شبكة 5G داخلية”.

فيما أشار الدكتور أكرم أبو راس؛ الرئيس التنفيذي لشركة ACES، إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون جزءًا من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد.

وعلق الدكتور أحمد السحيلي؛ رئيس قطاع التقنية في شركة البحر الأحمر الدولية، قائلًا: “يشكل هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازاتنا التقنية السابقة والتزامنا التام بتوفير تجربة استثنائية لزوارنا، كما يُعد استمرارًا لارتقائنا بقطاع الضيافة في المملكة وأخذ تطلعات ضيوفنا إلى مستويات جديدة، ومن خلال نموذج عمل المستضيف المحايد، تُوفر تغطية شبكة الجيل الرابع 4G، وشبكة الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة من خلال بنية تحتية مشتركة تسمح بتمكين الاتصال السلس للمشتركين مع جميع مقدمي الخدمات المرخصين في المملكة”.

من جهته، أكد الدكتور خالد المعشوق، الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية في شركة (ACES)، التزام الشركة بتطوير حلول رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية، ودعم المشغلين المختلفين من خلال أبحاثها المتقدمة.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان، جاء ليؤكد الانسجام بين إستراتيجية شركة (البحر الأحمر الدولية) – القائمة على نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقًا لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التقني والبنية التحتية الرقمية الذكية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل – وإستراتيجية شركة (أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة) لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار والتزامها الدائم لتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية.