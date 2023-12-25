إطلاق الإصدار الأول من طوابع عيد الاتحاد الإماراتي المصممة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اليوم إطلاق الإصدار الأول من طوابع عيد الاتحاد الثاني والخمسين المصممة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في فعالية حضرها معالي عمر بن سلطان العلماء؛ وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ويجسد الإصدار جهود المجموعة الرامية إلى إدماج الابتكارات التكنولوجية في التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تولّى قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تصميم الطوابع التذكارية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتمثل لوحات رقمية تحمل أبرز معالم الدولة، بما يشمل: جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، إلى جانب رموز تعكس الالتزام بالاستدامة في الدولة.

وأكد عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهج التحول الرقمي الشامل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز ريادة الدولة وموقعها العالمي المتقدم في تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها وتوظيفها في خدمة أهدافها المستقبلية وجودة حياة مجتمعها.

وقال: “إن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم نماذج ومنهجيات الأعمال في الدولة، تمثل توجهًا رئيسًا لمختلف القطاعات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، إذ تقوم على التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي، ومواكبة أحدث المتغيرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، لتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة للابتكار والتميز في إدماج أحدث الحلول التكنولوجية مع ما تمتلكه الإمارات من إرث ثقافي وإبداعي”. مشيدًا بحرص الجهات في الدولة على تطوير مستهدفاتها في المجالات الرقمية.

ومن جهته، قال عبدالله محمد الأشرم؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: “يشرفنا أن نقدّم هذه الطوابع التذكارية، التي تُعد الإصدار الأول من نوعه في المنطقة، لمعالي عمر سلطان العلماء، والتي صُممت من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ليجسد بذلك روح الدولة وطموحاتها. ويجسّد تعاوننا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التزامنا بتوظيف التكنولوجيا للحفاظ على الإرث الثقافي ودعم الابتكار. كما يأتي الإصدار احتفاءً بتاريخنا العريق، وحاضرنا الغني والمشرق، لبناء مستقبل واعد مليء بالنجاح”.

ويجسّد الإصدار حرص مجموعة بريد الإمارات على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، في تسليط الضوء على مسيرة دولة الإمارات الملهمة، إذ يقدّم مزيجًا من الفنّ والقدرات التقنية ليظهر من خلالها المراحل التاريخية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.