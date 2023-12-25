أرامكو وإنتل تتعاونان لإنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في السعودية

أعلنت شركتا (أرامكو الرقمية) و(إنتل) Intel اليوم، عزمهما إنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (Open RNA) في المملكة العربية السعودية، يُتوقع أن يُسهم في دفع الابتكار، وتعزيز التقدم التقني، والإسهام في مشهد التحول الرقمي السعودي.

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تسريع تطوير تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح وتطبيقها، مما يعزز جهود المملكة في إرساء بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات تركز في تسريع التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات، ومواكبة رؤية المملكة 2030، التي تركز في التقدم التقني والتنويع الاقتصادي.

وتسمح شبكات الوصول اللاسلكي المفتوح، وهي نموذج متطور في بنية الشبكة اللاسلكية، بمزيد من المرونة وقابلية التشغيل البيني والابتكار، وستقدم (أرامكو الرقمية) معرفة عميقة باحتياجات وطموحات المملكة التنموية، وفرص تطبيق تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، إلى جانب تقديم منظور فريد للمشهد الاقتصادي للمملكة، فيما ستقدم شركة إنتل، الرائدة في تقنيات الحوسبة والاتصالات، خبرتها في تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح.

وتشمل أبرز مجالات التعاون بين الشركتين؛ في مركز الابتكار الذي يهدف إلى تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح أن يكون محور ابتكار، وتعزيز التعاون بين مهندسي أرامكو الرقمية، وإنتل، بالإضافة إلى الباحثين وخبراء الصناعة، كما يسعى المركز إلى الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية من خلال توفير التدريب والخبرة العملية في مجال تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وتقنية الحوسبة الطرفية التي تتطور بسرعة حيث تجمع من خلالها البيانات وتعالج.

كما تشمل التأثير الاقتصادي بهدف التعاون والإسهام في الاقتصاد المحلي من خلال المبادرات التي تعتمد على التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتعاون العالمي والذي يُتوقع أن يمتد في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح بين أرامكو الرقمية وإنتل إلى ما هو أبعد، إذ سيربط المملكة بالمشهد العالمي لتطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح والنفاذ والتوجيه الشبكي.

وبهذه المناسبة، عدّ طارق أمين؛ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية، هذا التعاون دليلًا على التزام الشركة بالمساعدة في قيادة الابتكار في المملكة، ويُتوقع أن يكون مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح حافزًا للتطور الرقمي عبر توفير منصة للتعاون وتنمية المهارات وإنشاء منظومة تقنية حيوية.

كما أن هذا التعاون سيصب اهتمامه على إعداد كفاءات محلية بأعلى المستويات في مجال تقنيات الجيل الخامس 5G المتقدمة، وتقنيات الجيل السادس 6G المستقبلية.

ومن جانبه، أشار ساشين كاتي؛ نائب الرئيس الأعلى لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة الشبكات والحوسبة الطرفية، إلى أن هذا التعاون في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح مع شركة أرامكو الرقمية، والجمع بين البراعة التقنية لشركة إنتل في الشبكات والحوسبة الطرفية مع البرامج والرؤى المحلية والقيادة الصناعية لشركة أرامكو الرقمية، يهدف إلى تسريع تطبيق حلول شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح في المملكة وخارجها.

ومن المخطط أن يبدأ مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح عملياته في 2024، مما يمثّل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو مستقبل يعتمد على التقنية.