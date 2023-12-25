آبل تواجه مشاكل في تطوير شرائح الشبكة اللاسلكية

قد لا تستخدم آبل تصميماتها لشرائح الشبكة اللاسلكية في تشكيلة آيفون لعام 2025، إذ قد يكون من الصعب جدًا على الشركة الوصول إلى الهدف في العامين المقبلين بناءً على الشائعات الحالية والقيود التقنية المختلفة.

وتعمل الشركة المصنعة لهواتف آيفون بشكل ثابت على التطوير الداخلي لتصميمات المكونات المختلفة، مما يوفر لها طرقًا لتحديد قدرات ومزايا الأجزاء المستخدمة في آيفون وآيباد والأجهزة الأخرى.

وتستثمر آبل بكثافة في تطوير شرائح الشبكة اللاسلكية، مثلما تستثمر في تطوير شرائح مودم الجيل الخامس 5G، مع أنه من المشكوك فيه ظهور شرائح الشبكة اللاسلكية خلال الجيلين القادمين من آيفون.

وتكافح الشركة في مجال تطوير شرائح الشبكة اللاسلكية مثلما تكافح في تطوير شرائح مودم الجيل الخامس 5G، مما يجبرها على تمديد تعاونها مع كوالكوم.

ويبدو أن إيقاف مشروع شرائح الشبكة اللاسلكية مؤقتًا في شهر يناير وإعادة تنظيم الفريق لم يساعد في الجدول الزمني.

ويتمتع مورد شرائح الشبكة اللاسلكية، برودكوم، ومنتج شرائح مودم الجيل الخامس، كوالكوم، بخبرة كبيرة وتقنيات حاصلة على براءة اختراع في قطاع الاتصالات، مما يجعل الدخول إلى هذه المجالات صعبًا، حتى لشركة آبل، سواء في شرائح الشبكات اللاسلكية أو السلكية.

وتعد برودكوم المورد الرئيسي لرقاقات الشبكة اللاسلكية لشركة آبل، وقد تتأثر بشكل كبير عند انتقال آبل إلى شرائحها للشبكة اللاسلكية في عام 2025، مع أن هناك نقصًا عامًا في الثقة في شرائح الشبكة اللاسلكية التي طورتها آبل.

ويعد اللحاق بشركة برودكوم في مثل هذا الإطار الزمني القصير تحديًا كبيرًا من الصعب مواجهته.

ويستبعد التقرير تقديم هذه النوعية من الشرائح ضمن تشكيلة آيفون لعام 2025، وقد تستخدمها آبل في البداية ضمن المنتجات غير الرئيسية.

ولدى الشركة نية لاستخدام هذه الشرائح في وقت ما ضمن آيفون، مع أن آبل بحاجة إلى تجنب ارتكاب الأخطاء في سبيل منع انخفاض مبيعات آيفون.

ونظرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى مستوى الاتصال واستهلاك الطاقة نفسه مثل شرائح برودكوم، فإن تنفيذ ذلك بسرعة قد يكون أمرًا صعبًا.

ومن غير المرجح أن تحقق آبل ما تحتاج إليه في المدة الزمنية القصيرة دون توظيف فرق النخبة وتخصيص المزيد من الاستثمار بشكل كبير في المشروع.

ويقترح التقرير أن الخطة الفضلى هي تأخير إدخال شرائح الشبكة اللاسلكية واستخدام مصادر خارجية، مثل برودكوم، لمدة طويلة، بدلًا من الإنفاق المفرط على المشروع لإنجازه بشكل سريع.

وتعتقد المصادر أيضًا أن الحفاظ على التركيز الرئيسي على شرائح المعالجة في سلسلتها A هو الخيار الأفضل.