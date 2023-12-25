آبل تطرح Vision Pro في بداية عام 2024

توقع المحلل مينغ تشي كو في منشور طويل يتحدث عن اتجاهات التكنولوجيا في عام 2024 أن تبدأ آبل بشحن نظارة الواقع المختلط Vision Pro في أوائل شهر يناير، مع حدث ماك جديد بالقرب من نهاية العام.

ويقدم كو في المنشور تقريره عن نهاية العام مع توقعات صناعة التكنولوجيا في عام 2024.

وتتعلق معظم الملاحظات بنظام أندرويد والجدول الزمني السنوي، مع أنه يتحدث بخصوص توقعه الوقت الذي قد تصل فيه نظارة آبل للواقع المختلط.

ووصف كو النظارة بأنها منتج الشركة المهم لعام 2024، ويقول إن نظارة الرأس قيد الإنتاج حاليًا بكميات كبيرة، وتبدأ الشحنات في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وبالنظر إلى هذا الجدول الزمني، يقول كو إن نظارة Vision Pro قد تصل على الأرجح إلى رفوف المتاجر في أواخر شهر يناير أو أوائل شهر فبراير، مع شحن نحو 500 ألف وحدة بشكل إجمالي عبر عام 2024 بأكمله.

وقال كو: “إذا كانت تعليقات المستخدمين على Vision Pro أفضل من المتوقع، فإن ذلك يساعد في تعزيز إجماع السوق على أن النظارة هي المنتج البارز التالي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية”.

وصرحت آبل بأنها تخطط لإصدار Vision Pro في وقت مبكر من عام 2024، دون تحديد تاريخ فعلي.

يشار إلى أن تقرير كو ليس الأول الذي يشير إلى إطلاق النظارة في شهر يناير، إذ قال الصحفي مارك جورمان في أوائل شهر ديسمبر إنه من المرجح أن تصل النظارة في هذا الإطار الزمني.

وأوضح جورمان أن آبل تخطط في شهر يناير لجلب مجموعة مختارة من موظفي متاجرها للبيع بالتجزئة إلى مقرها من أجل تدريبهم على النظارة، مع تدريب هؤلاء الموظفين لبقية موظفي المتاجر.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات في منتصف شهر يناير، ويحصل كل موظف على يومين من التدريب.

ويستطيع العملاء حجز Vision Pro عبر الإنترنت، مع أنه من المعتقد أن آبل تدفعهم نحو شراء نظارة الواقع المختلط من متاجر البيع بالتجزئة.

ومن الواضح أن متاجر آبل للبيع بالتجزئة قد تتلقى النظارات قريبًا، وكل ذلك لتجميع نظارة الرأس وتجهيزها في الموقع للعميل.

ويتوقع كو أيضًا حدثًا إعلاميًا جديدًا لنظام ماك في الربع الأخير من عام 2024، بعد ظهور تشكيلة آيفون 16 للمرة الأولى.

وليس لدى كو في الوقت الحالي حدث مثبت للنصف الأول من عام 2024، بخلاف مؤتمر WWDC.

ويبدو هذا الجدول الزمني لأجهزة ماك الجديدة بعيدًا جدًا، ومن غير المرجح أن تنتظر آبل حتى خريف عام 2024 لتحديث أجهزة ماك الاحترافية، مثل Mac Studio أو Mac Pro، إذ قد تظهر الأجهزة الجديدة للمرة الأولى في مؤتمر WWDC.