آبل تروّج لعمر البطارية الطويل في هاتف آيفون 15 بلس

سلّطت آبل الضوء على عمر البطارية الطويل لهاتفها الجديد آيفون 15 بلس في إعلان ترويجي جديد نشرته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.

ويحمل إعلان آبل طابعًا هزليًا حيث يُظهر مدى افتقاد المقبس الكهربائي – الذي يظهر مُغنيًا في شكل رسم متحرك – إلى شحن هاتف آيفون 15 بلس في إشارة إلى المُدد الطويلة بين عمليات الشحن، نتيجة طول عمر البطارية.

واستخدمت آبل مقطعًا غنائيًا من أغنية شهيرة يمكن إسقاط كلماتها على عملية شحن الهاتف، وقد حرصت الشركة على إيصال رسالتها عبر الإعلان القصير الذي لا تتجاوز مدته 38 ثانية.

ومن المنتظر أن تبث آبل الإعلان في مختلف وسائل الإعلام خلال المدة المقبلة بالتزامن مع حلول موسم التسوق المرتبط بأعياد رأس السنة الميلادية.

ويحمل هاتف آيفون 15 بلس بطارية يمكنها الصمود حتى 26 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت، أو 20 ساعة عند تشغيل الفيديو عبر الإنترنت، أو 100 ساعة عند تشغيل الصوتيات، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن آبل، وهو عمر البطارية نفسه في هاتف آيفون 14 بلس السابق، ويقدم الهاتفان أطول عمر للبطارية مقارنةً بكافة إصدارات آيفون الأخرى.

ويأتي هاتف آيفون 15 بلس بشاشة كبيرة قياسها 6.7 إنشات بتصميم “الجزيرة التفاعلية” الجديد، مع معالج A16، وكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع منفذ شحن USB-C، ويبدأ سعره من 900 دولار أمريكي.