OneXPlayer تُثير حماسة اللاعبين مع جهازها اللوحي بمعالج Meteor Lake

بدأت شركة OneXPlayer، المتخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، بالترويج لجهازها اللوحي الجديد.

يأتي الجهاز اللوحي OneXPlayer X1 مع شاشة LTPS LCD بحجم قدره 10.95 بوصات ودقة عرض QHD، ومعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا، وذاكرة LPDDR5X ثنائية القناة بحجم قدره 32 جيجابايت أو حجم قدره 64 جيجابايت.

كما يتضمن الجهاز اللوحي منفذ OCuLink بسرعة تصل إلى 63 جيجابت/ الثانية، وكاميرا ويب لتعرف الوجه بنظام ويندوز؛ مما يجعله جهازًا لوحيًا متعدد الاستخدامات.

من المتوقع استخدام وحدة المعالجة المركزية إنتل Core Ultra 7 155H أو Core Ultra 7 165H مع هذا الجهاز اللوحي، وكلتا وحدتي المعالجة المركزية (CPU) عبارة عن معالجات تأتي مع 16 نواة و 22 خيطًا، مقسمة إلى 6 نويات P (Redwood Cove) و 8 نويات E (Crestmont)، ونواتين منخفضتي الكفاءة في استهلاك الطاقة (LPE)، ووحدة معالجة الرسوم مع 8 نويات.

عرضت إنتل أداء وحدة معالجة الرسوم لمعالج Meteor Lake Ultra 7-165H مقارنة بمعالج AMD Ryzen 7 7840U القادم مع وحدة معالجة الرسوم Radeon 780M، وكشفت النتائج زيادة في الأداء تتراوح بين 10% و70% بين 16 لعبة اختبرت بأحد الحواسيب المحمولة.

المعلومات تؤكد أن الجهاز اللوحي OneXPlayer X1 صممته شركة One-Network، التي أسسها في عام 2017 مجموعة من كبار مهندسي الهاردوير الذين عملوا في شركات متعددة.

مهندسو One-Network صنعوا العديد من الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية باستخدام معالجات إنتل و AMD، وكان لديهم تصاميم فريدة من نوعها.

حتى الآن ليس هناك تفاصيل إضافية، وننتظر الإعلان الرسمي من شركة OneXPlayer.