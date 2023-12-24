مقارنة شاملة بين هاتفي Motorola Edge 2023 و OnePlus 11

يُعدّ هاتفا Motorola Edge 2023 و OnePlus 11 من أبرز هواتف أندرويد التي أُطلقت في هذا العام، ويتمتع كلا الهاتفين بمزايا قوية، ويشتركان في بعض المواصفات، ويُباعان بأسعار متقاربة.

يتفوق هاتف ون بلس على هاتف موتورولا بقوة المعالج وسعة البطارية وسرعة الشحن، ويُعدّ مناسبًا للعب بألعاب الفيديو الكثيفة وتعدد المهام، أما هاتف موتورولا فيتفوق على هاتف ون بلس بدعم الشحن اللاسلكي، ومعدل تحديث الشاشة وسطوعها.

يعتمد اختيار أحدهما على المبلغ الذي تود إنفاقه، والمزايا التي تبحث عنها، وقد تساعدك المقارنة التالية بين هاتفي Motorola Edge 2023 و OnePlus 11 في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي هاتفا Motorola Edge 2023 و OnePlus 11 بتصاميم مختلفة تمامًا، وإذا أمسكت كلا الهاتفين فستلاحظ فورًا الفرق في الوزن؛ إذ يمتاز هاتف موتورولا بأنه رقيق وخفيف الوزن، فهو يزن 168 جرامًا فقط، أما OnePlus 11 فيزن 205 جرامات.

تأتي شاشة هاتف OnePlus 11 مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus)، أما شاشة هاتف موتورولا Edge فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع NEG لحمايتها.

وفيما يتعلق بمقاومة الماء والغبار، يمتاز هاتف OnePlus 11 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64، أما هاتف موتورولا Edge فيمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

ومن ناحية الألوان، يتوفر هاتف Motorola Edge 2023 بلون واحد فقط، هو الأسود (Eclipse Black)، أما هاتف OnePlus 11 فيتوفر بلونين، هما: الأسود (Titan Black)، والأخضر (Eternal Green).

الشاشة:

يضم هاتف Motorola Edge 2023 شاشة من نوع (P-OLED)، أما هاتف OnePlus 11 فيضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED)، وتمتاز كلتا الشاشتين بوضوح الألوان والتباين العالي، ودعم تقنية (+HDR10).

تأتي كلتا الشاشتين بأحجام متقاربة جدًا؛ إذ يضم هاتف موتورولا شاشة بقياس قدره 6.6 بوصات، أما قياس شاشة هاتف ون بلس فيبلغ 6.7 بوصات.

يتفوق هاتف موتورولا على هاتف ون بلس بسطوع الشاشة ومعدل التحديث؛ إذ تمتاز شاشة هاتف Motorola Edge 2023 بسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، أما شاشة ون بلس فتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ومع ذلك، يتفوق هاتف ون بلس على هاتف موتورولا بدقة الشاشة ودعم مزية التشغيل الدائم (Always-on)؛ إذ تبلغ دقة شاشته 3216 × 1440 بكسلًا، أما شاشة هاتف موتورولا فتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسلًا، ولا تدعم مزية التشغيل الدائم.

الكاميرا:

لا توفر شركتا ون بلس وموتورولا كاميرات متطورة تمتاز بمزايا قوية مثل الكاميرات المتوفرة في هواتف سامسونج وجوجل، ومع ذلك، فإن أنظمة الكاميرا في هاتفي OnePlus 11 و Edge 2023 أفضل من الطرز السابقة.

يضم هاتف موتورولا Edge 2023 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/1.4، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف OnePlus 11 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/1.8، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة قدرها f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Motorola Edge 2023 بمعالج (MediaTek Dimensity 7030) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.5 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC3).

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يضمن معالج (Snapdragon 8 Gen 2) قوة الأداء والسلاسة والسرعة أثناء تصفح الويب واستخدام التطبيقات المختلفة واللعب بألعاب الفيديو الثقيلة، أما معالج (Mediatek Dimensity 7030) الذي يعمل به هاتف موتورولا فهو أقل كفاءة من المعالج الذي يعمل به هاتف ون بلس، ويمكنه التعامل مع المهام اليومية السهلة بسلاسة، لكن عند تعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة ستلاحظ أن أداء الهاتف يبدأ بالتباطؤ.

يعمل هاتف موتورولا بنظام التشغيل أندرويد 13، ويعمل هاتف OnePlus 11 بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS. وتَعِد شركة OnePlus بأربع ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف ون بلس 11. أما شركة موتورولا فتَعِد بثلاثة تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لهاتف Motorola Edge 2023.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف موتورولا على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، أما هاتف OnePlus 11 فيحتوي على بطارية أكبر من بطارية هاتف موتورولا وتبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

وفيما يتعلق بالشحن، يتفوق هاتف ون بلس على هاتف موتورولا بسرعة الشحن؛ إذ تدعم بطاريته الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، أما بطارية هاتف موتورولا فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، لكن بطارية هاتف ون بلس لا تدعم الشحن اللاسلكي.

السعر:

يُباع هاتف Motorola Edge 2023 بسعر قدره 600 دولار، لكن في هذا الوقت من العام توفر شركة موتورولا حسومات، وستتمكن من الحصول عليه بسعر قدره 350 دولارًا، أما هاتف OnePlus 11 فيُباع بسعر يبدأ من 695 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Motorola Edge 2023 و OnePlus 11:

المواصفات Motorola Edge 2023 OnePlus 11 المعالج معالج ( Dimensity 7030 ) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( P-OLED ) بقياس قدره 6.6 بوصات. من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8، أو 12، أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أُحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.2. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. البطارية 4400 ميلّي أمبير/ الساعة. 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود. الأسود، والأخضر. الوزن 168 جرامًا. 205 جرامات. السعر 350 دولارًا. يبدأ من 695 دولارًا.