كيفية استخدام مزية الترجمة المباشرة في سماعات جوجل Pixel Buds

تدعم سماعات الأذن اللاسلكية (Pixel Buds) من جوجل مزية مفيدة تُسمى الترجمة المباشرة، تساعدك في فهم ما يقوله أي شخص يتكلم لغة تختلف عن لغتك، وهي مفيدة بنحو خاص إذا سافرت إلى بلد أجنبي أو عندما تتحدث مع العملاء أو الزملاء الذين يتحدثون لغات مختلفة؛ إذ يمكنك الحصول على ترجمة فورية لما يقولونه أثناء ارتداء سماعات جوجل Pixel Buds.

ولكن ما متطلبات استخدام هذه المزية، وكيف يمكن استخدامها؟

أولًا: ما متطلبات استخدام مزية الترجمة المباشرة في سماعات جوجل Pixel Buds؟

كل ما تحتاج إليه لاستخدام مزية الترجمة المباشرة في سماعات Pixel Buds هو أحد هواتف جوجل Pixel أو أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0 أو أي نظام أحدث. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate.

من ناحية أخرى، ستحتاج إلى إعداد مساعد جوجل في هاتفك إذا كنت ترغب في استخدام الطريقة التي تعتمد على المساعد الصوتي.

ثانيًا: كيفية استخدام الترجمة المباشرة في سماعات Pixel Buds مع مساعد جوجل:

للبدء باستخدام مزية الترجمة المباشرة في سماعات جوجل Pixel Buds عن طريق مساعد جوجل، اتبع الخطوات التالية:

ضع سماعات Pixel Buds في أذنيك وتحقق من اتصالها بهاتفك. اضغط مطولًا على سماعة واحدة، ثم قل: مرحبًا جوجل لتفعيل مساعد جوجل، ثم قل: ساعدني في التحدث باللغة الإنجليزية، أو أي لغة أخرى تريدها. سيفتح تطبيق Google Translate في هاتفك تلقائيًا في (وضع المحادثة) Conversation Mode، وسيضبط التطبيق تلقائيًا اللغات بحسب لغتك الأم واللغة التي طلبت الترجمة إليها. اضغط على الزر الموجود على سماعة الأذن اليسرى أو أي سماعة ضبطتها لاستخدام مساعد جوجل، ثم ابدأ بالتحدث بلغتك الأم. بمجرد ترك الزر ستظهر الترجمة مكتوبة في هاتفك في تطبيق ترجمة جوجل، ثم يمكن للشخص الآخر قراءة النص المكتوب. عندما يبدأ الشخص الآخر بالتحدث، اضغط مطولًا على زر الميكروفون في تطبيق ترجمة جوجل، وعندما ينتهي اترك الزر وستظهر الترجمة مكتوبة في هاتفك وستتمكن من الاستماع إليها مباشرة في سماعات جوجل Pixel Buds.

ثالثًا: كيفية استخدام الترجمة المباشرة في سماعات Pixel Buds دون مساعد جوجل:

لاستخدام الترجمة المباشرة في سماعات Pixel Buds دون تفعيل مساعد جوجل، اتبع الخطوات التالية:

ضع سماعات Pixel Buds في أذنيك وتحقق من اتصالها بهاتفك. افتح تطبيق ترجمة جوجل في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد. في الزاوية اليسرى السفلية، حدد لغتك الأم. في الزاوية اليمنى السفلية، حدد اللغة التي سيتحدث بها الشخص الآخر. اضغط على زر (المحادثة) Conversation في الجهة اليسرى السفلية. اضغط مطولًا على سماعة الأذن، ثم ابدأ بالتحدث دون إفلات إصبعك. اترك السماعة بمجرد الانتهاء من التحدث. ستسمع الترجمة في أذنك عبر سماعات جوجل وستظهر أيضًا مكتوبة في الهاتف، ويمكنك إعطاء هاتفك للشخص الآخر لقراءة الترجمة. عندما يبدأ الشخص الآخر بالتحدث، اضغط على زر الميكروفون الموجود في الجهة اليُمنى تحت اسم اللغة التي يتحدث بها الشخص الآخر. وبعد أن ينتهي من التحدث، سيترجم التطبيق كلماته وستظهر في الشاشة، وستستمع إليها مباشرة عبر سماعات جوجل Pixel Buds.

الخاتمة:

يُعدّ ارتداء سماعات Google Pixel Buds واستخدام الترجمة المباشرة طريقة سهلة ومفيدة لإجراء محادثة مع أي شخص بغض النظر عن لغته، وعندما تستخدم هذه المزية، لن يسمع الشخص الآخر ترجمة النص الذي قاله؛ لأنك ستستمع إليه بالسماعات وليس بصوت عالٍ.

ونظرًا إلى أن سماعات جوجل تُفعّل تلقائيًا وضع المحادثة بمجرد أن تبدأ بالتحدث أو أن يبدأ شخص آخر بالتحدث معك، فلن تحتاج إلى إزالة السماعات لتتمكن من سماع الشخص الآخر بوضوح.

وبالإضافة إلى سماع الترجمة، يمكنك أيضًا الاستفادة من تطبيق ترجمة جوجل للحصول على نص مكتوب، وهو أمر مفيد إذا كنت تُجري محادثات طويلة؛ إذ يمكنك التحقق من جميع المفردات والكلمات التي قالها الشخص الآخر.