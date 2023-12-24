تيليجرام تتيح لك تخصيص مظهر قناتك

طرحت تيليجرام تحديثًا جديدًا يسمح لأصحاب القنوات بتعيين الخلفيات وحالات الرموز التعبيرية وشعارات الحسابات.

ويوفر تحديث شهر ديسمبر أيضًا القدرة على إعادة نشر رسائل القناة عبر القصص، وإهداء اشتراك بريميوم إلى عدة أشخاص في وقت واحد، مع إمكانية أن تشمل الهدايا جوائز إضافية.

وأصبح بإمكان أصحاب القناة تخصيص مظهرها اعتمادًا على مستوى القناة، وذلك بفضل التعزيزات التي يقدمها المشتركون أو الهدايا المجانية.

ويمكن لمالكي القنوات الآن اختيار لون الرسائل، إلى جانب اختيار شعار غلاف الحساب ولونه، بالإضافة إلى تعيين حالة الرموز التعبيرية وخلفية الشاشة التي تكون مرئية لجميع من يفتح القناة.

ويستطيع مالك القناة الاختيار من بين آلاف الرموز التعبيرية التي صممها فنانو تيليجرام من أجل إضافتها بجوار اسم القناة.

ويحدد مستوى القناة إعدادات المظهر المتوفرة. وتسمح المستويات أيضًا للقنوات بنشر القصص وإضافة ردود فعل مخصصة.

ويمكن الآن إعادة نشر الرسائل الواردة من القنوات إلى القصص. ويؤدي ذلك إلى إضافة نسخة من الرسالة، التي يمكنك نقلها وتغيير حجمها وتزيينها. ويستطيع أي شخص يشاهد القصة النقر عليها من أجل فتح الرسالة في قناتها.

وتدعم عمليات إعادة النشر جميع أنواع الرسائل، مثل الصور والملفات وحتى الرسائل الصوتية أو رسائل الفيديو.

وتحصل عمليات نشر القصص على مزايا إضافية في التحديثات القادمة لمنصة تيليجرام، مثل استطلاعات الرأي التفاعلية.

ويمكنك الآن إهداء اشتراك بريميوم إلى عدة أشخاص في وقت واحد، وتستطيع منح الاشتراك المدفوع لعشرة مستخدمين بنقرة واحدة.

وبالنسبة للمستلمين الذين لديهم اشتراك بريميوم، يمكنهم حفظ الهدية لتنشيطها لاحقًا أو إرسالها إلى شخص آخر. كما يمكن أيضًا منح اشتراك بريميوم للمستخدمين الفرديين من خلال الحساب.

ويستطيع مسؤولو القناة الآن معرفة من شاهد القصص وكيفية تفاعلهم، وتحصل القنوات على إحصائيات مفصلة لتتبع أداء القصص.

كما يمكن لمسؤولي القناة عرض التفاعلات بخصوص القصص، ويمكن لكل من المستخدمين والقنوات معرفة من أعاد نشر القصص.

وتستطيع القنوات التي تستضيف الهدايا تحديد مدة طويلة للسحب وتحديد جوائز إضافية. ويمكن لمضيفي الهدايا عرض خيار “إظهار الفائزين” لإعلان الحسابات الفائزة في رسالة جديدة، وذلك من أجل المزيد من الشفافية.

وتختار تيليجرام الفائزين بشكل عشوائي وتوزع تلقائيًا رموز هدايا اشتراك بريميوم. ويتحمل مسؤولو القناة مسؤولية تسليم أي جوائز إضافية يرغبون في تضمينها.