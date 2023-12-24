أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المواقع الإلكترونية

سواء كنت ترغب في إنشاء مدونة شخصية، أو إنشاء موقع إلكتروني لعملك الخاص، ستحتاج إلى الاستعانة بأدوات متخصصة في إنشاء المواقع الإلكترونية، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، وقد لا تجد بسهولة أداة مناسبة لك إذا كنت لا تمتلك أي خبرة سابقة في مجال إنشاء المواقع الإلكترونية.

لكن مع تطور التكنولوجيا، صُمّمت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُسهّل عملية إنشاء المواقع الإلكترونية، وتمنحك مزايا متعددة للحصول على التصميم المناسب لطبيعة عملك، والعديد من هذه الأدوات مناسبة للمبتدئين، ويمكن استخدامها بسهولة.

وفيما يلي، سنذكر بعضًا من أفضل تلك الأدوات:

1- أداة Wix:

Wix هي من أشهر أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية، وتمتاز بواجهة سهلة الاستخدام؛ مما يجعلها مناسبة للمبتدئين. وتتضمن هذه الأداة مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تُساعد في إنشاء المواقع الإلكترونية بسهولة؛ إذ تأخذ هذه المزية المعلومات الأساسية التي يضيفها المستخدم، مثل: نوع موقع الويب الذي يريده، وبعض المعلومات الأخرى، ثم تقترح تصميمًا للصفحة الرئيسية والصفحات الأخرى بناءً على المعلومات التي أضافها المستخدم.

2- أداة Jimdo:

إذا كنت تبحث عن أداة لإنشاء مواقع الويب المخصصة للشركات الصغيرة المتخصصة في بيع المنتجات، فقد تكون أداة Jimdo هي المناسبة لك؛ إذ تركز هذه الأداة في بناء واجهات المتاجر الإلكترونية لتسهيل بيع المنتجات عبر الإنترنت، وإدارة الطلبات جميعها من مكان واحد، كما تتضمن هذه الأداة مزية خاصة بإنشاء شعارات للعلامات التجارية.

توفر أداة Jimdo قائمة كبيرة من الخيارات والمزايا التي تساعدك في إنشاء موقع إلكتروني خاص بك، كما يمكنك الاستعانة بمزية إنشاء المواقع الإلكترونية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي توفرها هذه الأداة.

يمكنك استخدام هذه المزية بسهولة، وكل ما عليك فعله هو اختيار نوع الموقع الإلكتروني الذي تريده ونوع عملك التجاري، وستقترح تصاميم مناسبة لك، وإذا كان لديك شركة موجودة سابقًا، فلديك خيار إدخال اسم شركتك وستبحث أداة Jimdo عنها عبر الإنترنت وتضيف تلقائيًا الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الخاصة بالشركة التي حصلت عليها من وسائل التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.

تُعدّ Jimdo أداة مناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يتطلعون إلى إنشاء موقع إلكتروني بسرعة وسهولة.

3- أداة Hostinger:

صُمّمت أداة Hostinger لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة التي تبحث عن أداة فعّالة لإنشاء موقع إلكتروني دون إنفاق مبلغ كبير مع ضمان الحصول على المزايا الأساسية التي يحتاجون إليها لإنشاء الموقع الإلكتروني.

تعتمد هذه الأداة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع إلكترونية، وتأخذ في الحسبان رغبات المستخدم وطبيعة عمله لإنشاء موقع إلكتروني مناسب، وتمتاز هذه الأداة بأنها سهلة الاستخدام، ويمكن استخدامها مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة دولارين فقط.

4- أداة GoDaddy AI:

تُبسّط أداة الذكاء الاصطناعي GoDaddy AI عملية إنشاء موقع إلكتروني من خلال استخدام المعلومات التي يضيفها المستخدم حول طبيعة عمله، وشكل الموقع الإلكتروني الذي يريده.

تتضمن هذه الأداة واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب للاختيار منها؛ مما يسمح لك بإنشاء موقع إلكتروني لعملك الخاص أو مدونة شخصية بسهولة وسرعة.

5- أداة CodeWP:

إذا كان لديك خبرة سابقة في تطوير المواقع الإلكترونية، فقد تكون أداة CodeWP مناسبة لك، فعلى عكس بعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة التي تُعدّ مناسبة للمبتدئين في مجال إنشاء المواقع الإلكترونية، صُمّمت أداة CodeWP للمستخدمين الذين يريدون المزيد من التحكم في الأكواد البرمجية الأساسية الخاصة بمواقعهم الإلكترونية.

فهذه الأداة تتضمن مزايا تسمح للمستخدمين بإجراء تغييرات مباشرة في الكود البرمجي الخاص بالموقع الإلكتروني، وتوفر مزايا متقدمة مناسبة للمطورين لتخصيص مواقعهم الإلكترونية بحسب رغباتهم.