آبل تصدر نموذجًا لغويًا كبيرًا متعدد الوسائط

أصدر باحثون من آبل وجامعة كولومبيا في شهر أكتوبر 2023 نموذجًا لغويًا كبيرًا متعدد الوسائط مفتوح المصدر يسمى Ferret للاستخدام البحثي فقط.

ولم يحظَ هذا النموذج اللغوي الكبير بالكثير من الاهتمام في ذلك الوقت، وقد تغير هذا الأمر الآن مع تصدر النماذج المفتوحة المصدر من شركة ميسترال عناوين الأخبار الأخيرة.

وازدادت الأحاديث بخصوص إمكانية تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة المحلية ضمن الأجهزة الصغيرة.

وأصدرت آبل ورقتين بحثيتين جديدتين تقدمان تقنيات جديدة للصور الرمزية الثلاثية الأبعاد واستدلال النموذج اللغوي.

وتتيح هذه التطورات تجارب بصرية غامرة وتسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة بالعمل ضمن الأجهزة الاستهلاكية، مثل آيفون وآيباد.

ولاحظ الكثيرون في مجتمع الذكاء الاصطناعي إصدار Ferret، وقالوا إن هذا النموذج اللغوي الكبير يعني دخول آبل إلى مجال النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر.

وكتب بارت دي ويت، الذي يدير منظمة أوروبية غير ربحية تركز على الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر في الطب، في منشور ضمن منصة إكس أنه: “انضمت آبل إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر في شهر أكتوبر. يعد تقديم Ferret بمنزلة شهادة على التزام آبل بأبحاث الذكاء الاصطناعي المؤثرة، مما يعزز مكانتها بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط”.

وأضاف: “أتطلع إلى اليوم الذي تشغل فيه آبل النماذج اللغوية المحلية الكبيرة ضمن جهاز آيفون بصفتها خدمة متكاملة لنظام iOS المعاد تصميمه”.

وكتب المدون التكنولوجي، بن ديكسون، في تدوينة ضمن حسابه في منصة لينكدإن: “لم أتخيل أن آبل قد تطلق نموذجًا لغويًا كبيرًا مفتوح المصدر، وإن كان بترخيص غير تجاري”، مضيفًا أن آبل لطالما كانت نموذجًا للأنظمة المغلقة، والتطوير السري، واتفاقيات عدم الإفشاء، وعدم إصدار أي تفاصيل، وتسجيل براءات الاختراع لكل جزء من منتجاتها”.

وأضاف ديسكون أنه: “من المنطقي أن تدخل آبل سوق النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر. تمتلك آبل الكثير من الموارد، مما يجعلها قادرة على التنافس مع ChatGPT، مع أن بنيتها التحتية ليست مصممة لخدمة النماذج اللغوية الكبيرة على نطاق واسع، لذا، فإن البديل هو الاعتماد على مزود سحابي أو البدء بإطلاق نماذجها اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر، على غرار ميتا”.

وتأتي الأخبار بخصوص النموذج اللغوي الكبير المفتوح المصدر لشركة آبل في الوقت الذي تتفاوض فيه أنثروبيك و OpenAI على زيادات كبيرة في التمويل الجديد لجهود تطوير النماذج اللغوية الكبيرة.