OpenAI تسعى إلى الوصول لتقييم قدره 100 مليار دولار

تجري OpenAI محادثات مبكرة لجمع جولة جديدة من التمويل بتقييم يصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج، وهي صفقة من شأنها أن تجعلها واحدة من الشركات الناشئة ذات القيمة الكبرى في العالم.

وأدرجت الشركة المستثمرين الذين يحتمل أن يشاركوا في جولة جمع الأموال في المناقشات الأولية، مع أن التفاصيل، مثل الشروط والتقييم وتوقيت جولة التمويل، ليست جاهزة بعد، ولا يزال من الممكن أن تتغير.

وفي حال سارت جولة التمويل كما هو مخطط لها، فإنها قد تجعل OpenAI الشركة الناشئة الثانية ذات القيمة الكبرى في الولايات المتحدة، خلف شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

كما أجرت OpenAI أيضًا مناقشات من أجل جمع التمويل لمشروع شرائح جديد مع شركة G42 التي مقرها أبو ظبي

وليس من الواضح إذا كان مشروع الرقاقات والتمويل الواسع للشركة مرتبطين ببعضهما بعضًا، إذ ناقشت OpenAI جمع ما بين 8 مليارات دولار و 10 مليارات دولار من G42.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يسعى إلى الحصول على رأس مال لمشروع صناعة الرقاقات، الذي يحمل الاسم الرمزي Tigris.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج أشباه الموصلات التي يمكنها التنافس مع تلك التي تنتجها شركة إنفيديا، التي تهيمن حاليًا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تكمل OpenAI عرض مناقصة منفصلًا بقيادة Thrive Capital في أوائل شهر يناير، الذي يسمح للموظفين ببيع أسهم بقيمة مقدارها 86 مليار دولار.

والتزمت مايكروسوفت باستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في OpenAI، التي أطلقت موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر نوفمبر 2022 من خلال إصدار ChatGPT.

وساعد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT في زيادة شعبية الذكاء الاصطناعي، وأدى إلى ارتفاع سريع في تقييم OpenAI.

وكانت الشركة قد باعت في السابق أسهمًا بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار عندما كان تقييمها يبلغ نحو 30 مليار دولار.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في أواخر شهر نوفمبر إن مايكروسوفت تحصل على منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة الشركة.

وكانت الشركة قد أطاحت بألتمان في 17 من نوفمبر دون أي سبب مفصل، مما أثار المخاوف بين المستثمرين والموظفين. وأُعيد ألتمان إلى منصبه بعد أربعة أيام مع وعد بمجلس إدارة جديد.

ويعكس التقييم المتوقع موجة الذكاء الاصطناعي التي بدأت قبل عام واحد بعد إطلاق ChatGPT، إذ أصبحت OpenAI من الشركات الناشئة الهامة في وادي السيليكون.

وجمعت الشركة نحو 13 مليار دولار حتى الآن من مايكروسوفت، وأثارت الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي غيّر مشهد صناعة التكنولوجيا في غضون بضعة أشهر.