موتورولا تكشف عن هاتف Moto G34 بسعر منخفض

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Moto G34، وهو هاتف ذكي متوسط المواصفات سيجري طرحه في الأسواق بسعر منخفض.

ويأتي هاتف موتورولا الجديد بشاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع أولِد بدقة تبلغ +HD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 695 مع ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين مساحتها 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويمكن زيادتها بإضافة بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD، كما يضم الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن بقوة 18 واطًا، ويمكن شحن الهاتف وتقل البيانات عبر منفذ USB-C.

ويحمل هاتف موتورولا Moto G34 كاميرا خلفية ثنائية بدقة قدرها 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية و 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية التي تتيح التصوير من قرب. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل وتحتل ثقبًا في الشاشة.

ويحتوي الهاتف على مستشعر للبصمات في الجانب، وسماعتي ستريو تدعمان تقنية Dolby Atmos، ويأتي الهاتف بتصميم نحيف بسمك قدره 8 ميليمترات، ووزن قدره 179 جرامًا، وهو يتوفر باللونين الأسود والأزرق.

وتطرح موتورولا هاتفها الجديد بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا، ومن المنتظر إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل، في ظل تقارير تفيد بوجود إصدار آخر بمواصفات مختلفة على مستوى الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية قد يجري إطلاقه في الأسواق الأوروبية.