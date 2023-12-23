شاومي تعلن هاتف Poco M6 5G

أطلقت شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد Poco M6 5G من الفئة الاقتصادية المدعوم بمعالج +Dimensity 6100 من ميدياتيك، مما يضمن أداءً سلسًا.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X تبلغ سعتها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

ويتضمن Poco M6 5G شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.74 بوصات وبدقة قدرها 720×1600 بكسل مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وزجاج Corning Gorilla Glass 3 للحماية.

ويتميز هاتف شاومي الجديد بمساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وقابلة للتوسيع حتى سعة واحد تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD المخصصة.

ويدعم الهاتف بطاقة الاتصال المزدوجة، ومقبس سماعة الرأس بقياس مقداره 3.5 ملم، ومستشعر بصمة مثبت على الجهة الجانبية.

ويعمل الجهاز ببطارية قوية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، مما يضمن الاستخدام الممتد دون وقت توقف طويل.

وتشغل واجهة المستخدم MIUI 14 المستندة إلى أندرويد 13 الهاتف، ويَعد الجانب البرمجي بتجربة استخدام سهلة مع المزايا الحديثة.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل يدعمها الذكاء الاصطناعي، وتتميز هذه العدسة بفتحة واسعة مقدارها f/1.8، إلى جانب عدسة ثانوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة مقدارها f/2.0، وهناك فلاش LED لالتقاط لقطات مباشرة ومفصلة.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة مقدارها 5 ميجابكسل، مما يلبي احتياجات المستخدمين.

ويوفر هاتف شاومي الجديد مزايا إضافية، مثل مقاومة رذاذ الماء والحماية من الغبار، ويتضمن أجهزة استشعار، مثل الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع والبوصلة الإلكترونية.

وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 5 و Dual SIM و 5G SA & NSA و LTE و GSM و WCMDA و Bluetooth 5.3 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS مع دعم GLONASS و Beidou و Galileo.

ويأتي الهاتف بسعر يبلغ 125 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يبلغ 138 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يبلغ 160 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت.