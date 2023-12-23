جوجل ترفض تغييرات رسوم متجرها بسبب الإيرادات

فكرت جوجل في تغيير نموذج تسعير متجرها للتطبيقات من أجل التحايل على الحملة التنظيمية، مع أنها تخلت عن اقتراح فرض رسوم محددة على كل تطبيق بعد أن أصبح من الواضح أن ذلك قد يكلفها مليارات الدولارات.

وأنشأت عملاقة البحث مشروع إيفرست في عام 2021 من أجل إعادة النظر في نموذج فوترة متجرها، وفقًا للوثائق الصادرة بصفتها جزءًا من دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games.

وخسرت جوجل في الأسبوع الماضي الدعوى التي رفعتها الشركة المصنعة للعبة فورتنايت عندما وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن عملاقة التكنولوجيا أساءت استخدام سلطتها الاحتكارية على متجر التطبيقات.

وأظهر العرض التقديمي أن جوجل كانت قلقة بخصوص تجنب ما عدته تجاوزات تنظيمية محتملة، وذلك بسبب الضغط المتزايد من المنظمين والمطورين بشأن عمولة المتجر الضخمة البالغ مقدارها 30 في المئة.

وقالت جوجل في العرض التقديمي: “يمكننا الدفاع عن الوضع الراهن لبضعة أشهر. يساعد إجراء التغييرات المقترحة عاجلًا في دعم التشريعات المعقولة، ووضع جوجل بصفتها شركة رائدة، ومنع المزيد من التشريعات الصارمة”.

واستكشف مشروع إيفرست فرض رسوم خدمة تدريجية على المطورين مقابل وضع تطبيقاتهم أو ألعابهم في متجر جوجل بلاي، مع رسوم إضافية مقابل تنزيلات المستخدم والتحديثات والإحالات.

وقدّرت الشركة أن هذا النموذج قد يتسبب بخسارة كبيرة تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار للتطبيقات، إلى جانب خسارة تتراوح بين 6 مليارات دولار و 9 مليارات دولار للألعاب.

وأوصى الموظفون بدلًا من ذلك بالسماح لمطوري التطبيقات بمعالجة المدفوعات بأنفسهم مقابل دفع رسوم قليلة للشركة.

وقدرت جوجل أن التغيير من شأنه أن يقلل الإيرادات السنوية للمتجر بما يتراوح بين 250 مليون دولار و 1.3 مليار دولار، اعتمادًا على عدد المستخدمين الذين اختاروا خيار الدفع الآخر.

ويعكس هذا الحل بشكل أساسي التسوية البالغة قيمتها 700 مليون دولار التي أعلنتها جوجل في الأسبوع الماضي مع مجموعة من المدعين العامين للولاية من نحو ثلاثين ولاية.

وتهدد خسارة جوجل لصالح Epic Games بزعزعة احتكار جوجل وآبل لمتاجر التطبيقات التي تدر نحو 200 مليار دولار سنويًا وتحدد كيفية استخدام مليارات المستهلكين للأجهزة المحمولة.

ومن المرجح أن تؤدي خسارة جوجل أمام Epic Games إلى تسريع إضعاف قواعد متجر التطبيقات، التي تعرضت لانتقادات من المنظمين والمشرعين في جميع أنحاء العالم.

واشتكى مطورو تطبيقات الهاتف من أن العمولات مرتفعة للغاية وتتطلب منهم فرض رسوم كبيرة على المستهلكين، وهي شكوى دفعت دولًا، مثل كوريا الجنوبية، إلى مطالبة الشركة بفتح متجر التطبيقات أمام أنظمة الدفع الأخرى.

وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة من شركتي جوجل وآبل فتح متاجرهما.

كما رفع العشرات من المدعين العامين في الولاية دعوى قضائية على جوجل في عام 2021، زاعمين أن الشركة استخدمت أساليب غير قانونية لمنع المنافسة والتحقق من عدم وجود خيار أمام المطورين سوى متجر جوجل بلاي.

وأعلنت الولايات قبل أيام قليلة أن جوجل ستدفع 700 مليون دولار وتسمح للمطورين باستخدام أنظمتهم للدفع لحل الدعوى.

وأشارت الشركة إلى أن الرسوم تساعدها في الحفاظ على الاستثمار في أندرويد والمتجر، مع أنها خفضت الرسوم على الاشتراكات، إلى جانب طرحها في عام 2022 برنامج “فواتير اختيار المستخدم“، الذي يتيح لمطوري التطبيقات معالجة المدفوعات بأنفسهم ومنح الشركة رسومًا قدرها 26 في المئة.