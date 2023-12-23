الحاسوب المحمول REV-9 هو الأول من نوعه في العالم بمعالج يضم 64 نواة

تسعى الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة إلى أن تقدم أفضل تصميم ومواصفات، لكن مع ذلك تعد المسافة بين مستوى أفضل حاسوب محمول وحاسوب مكتبي بعيدة جدًا.

الحاسوب المحمول REV-9، الذي تصنعه شركة الحواسيب المحمولة الصينية Zhanjiang Xinjuneng، هو أول حاسوب محمول في العالم يحتوي على وحدة المعالجة المركزية EPYC مع 64 نواة.

هذا الحاسوب متاح بإصدارين: أحدهما مزود بوحدة المعالجة المركزية EPYC 7713 المستندة إلى معمارية Zen 3، والآخر مزود بوحدة المعالجة المركزية EPYC 9554 المستندة إلى معمارية Zen 4، ومن المفترض أن يتميز كل منهما بلوحات أم مختلفة.

لن يتنافس تصميمها مع تصميم الحاسوب المحمول Razer Blade عندما يتعلق الأمر بالأناقة والمظهر، ولكنه الحاسوب المحمول الأول من نوعه في العالم المزود بوحدة المعالجة المركزية AMD EPYC مع 64 نواة، ونظام التبريد المائي المدمج، والبطاقة الرسومية RTX 4080 المكتبية الأسرع بنسبة تصل إلى 15% من بطاقة RTX 4090 المخصصة للحواسيب المحمولة.

صُممت معالجات الخوادم للعمل ضمن معدل استهلاك للطاقة مرتفع يصل إلى 360 واطًا، والأسباب وراء عدم استخدامها في أجهزة الحواسيب المحمولة الاستهلاكية هو مقدار الطاقة والحرارة المرتفعة للغاية التي ستولدها، مما يستدعي نوعًا آخر من التبريد بدلًا من التبريد الهوائي، كما أنها باهظة الثمن أيضًا.

تحاول شركة Zhanjiang Xinjuneng معالجة هذه المشكلة مع أول نظام تبريد مائي مدمج في الحاسوب المحمول، مع خزان مياه ومضخة مائية مدمجة عالية الضغط. ويُزعم أن هذا الحاسوب المحمول يمكن أن يحقق نتيجة كبيرة في برنامج Cinebench R23 إذ حقق قرابة 49 ألف نقطة باستخدام معالج EPYC 7713، ووصوله إلى هذه النتيجة يؤكد قوة نظام التبريد المائي المدمج.

يأتي الحاسوب مع شاشة بحجم قدره 17.3 بوصة بدقة عرض QHD، ومعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، ومساحة الألوان sRGB بنسبة قدرها 100%، أو يمكنك اختيار شاشة بدقة 4K ومعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا. ويتميز الحاسوب المحمول REV-9 بشاشة منفصلة بحجم قدره 3.5 بوصة لعرض معلومات تهمك مثل التردد، ومعدل استهلاك الطاقة، ودرجات الحرارة.

فيما يخص السعر، ليس هناك معلومات ولكن يتوقع أن يكون باهظ الثمن خاصة عندما نعلم أن المعالج المركزي EPYC 9554 يباع وحده بسعر يتراوح بين 7000 و 9000 دولارٍ تقريبًا.