أوبو تطلق هاتف A59 5G مع معالج Dimensity 6020

أطلقت أوبو هاتفها الجديد A59 5G، وتدعي شركة الهواتف الذكية الصينية أن هذا الهاتف هو الجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس الأقل سعرًا ضمن فئة 180 دولارًا.

ويبدو أن الشركة معجبة باسم A59، إذ يُعد هذا الجهاز بمنزلة الهاتف الذكي الثاني الذي يحمل هذا الاسم، وذلك بعد أن أصدرت النسخة الأصلية من الهاتف في عام 2016.

ومن الواضح أن الإصدار الجديد لا يشترك مع الإصدار القديم بأي شيء باستثناء الاسم.

وزودت أوبو الهاتف بمعالج Dimensity 6020 من ميدياتيك، الذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت أو بسعة 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى سعة واحد تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتدعي أوبو أن وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 توفر تجربة بصرية سلسة.

ويتضمن هاتف A59 5G شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا وسطوع يصل إلى 720 شمعة في المتر المربع.

ويتميز الهاتف بتصميم نحيف للجسم، ووفقًا للشركة، فإن الألوان العالية NTSC بنسبة مقدارها 96 في المئة توفر تجربة نابضة بالحياة خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحمل بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقوة قدرها 33 واطًا.

وتشغل واجهة المستخدم ColorOS 13.1 المستندة إلى أندرويد 13 الجهاز، الذي حصل على شهادة IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ.

وتفتخر أوبو بأن هاتف A59 5G اجتاز اختبار الاستمرارية الصارم لمدة 36 شهرًا، مما يعني أنه يستمر في أداء المهام لسنوات.

ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة مقدارها 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة مقدارها f/1.8، وعدسة ثانوية للعمق بدقة مقدارها 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة مقدارها f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة مقدارها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة مقدارها f/2.0.

كما تتميز الكاميرا بوضع Ultra Night الذي يضمن الحصول على صور ليلية واضحة بالإضافة إلى تقليل الضوضاء المتعددة الإطارات لتجربة تصوير فضلى.

ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الجهة الجانبية، وبطاقة الاتصال المزدوجة، ومقبس سماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.

وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 802.11 ac و Dual SIM و 5G SA/NSA و Dual 4G VoLTE و GSM و WCMDA و Bluetooth 5.3 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS مع دعم GLONASS و Beidou و Galileo.

ويأتي A59 5G بسعر يبلغ نحو 180 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يبلغ نحو 200 دولار لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت.