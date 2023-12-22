Beeper تتخلى عن معركتها مع آبل لجلب iMessage إلى أندرويد

تتخلى شركة Beeper عن معركتها مع آبل لجلب iMessage إلى أندرويد بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي عطلتها آبل واحدًا تلو الآخر خلال الشهر الماضي.

وأصدرت الشركة حلًا معقدًا يسمح لمستخدمي أندرويد بإرسال رسائل iMessages من تطبيقها للمراسلة، مع أنها تقول إنه ليس لديها خطط لطرح حل آخر إذا أوقفته آبل.

وأعلنت Beeper أنها تتوقف عن البحث عن حلول بديلة، وتركز بدلًا من ذلك على هدفها الطويل المدى المتمثل في إنشاء تطبيق الدردشة الأفضل عالميًا.

وكتبت الشركة في تدوينة: “تتعرض مصداقية Beeper لضربة قوية في كل مرة يتعطل فيها تطبيق Beeper Mini بسبب تدخل آبل، وبقدر ما نرغب في النضال من أجل ما نعتقد أنه منتج رائع يجب أن يوجد، فإن الحقيقة هي أننا لا نستطيع الفوز في لعبة القط والفأر مع أكبر شركة على وجه الأرض”.

وأضافت Beeper: “نعتقد أن آبل قد تتقبل الإصدار الحديث من برنامجنا، وليس لدينا أي خطط حاليًا للمتابعة إذا توقف هذا الحل”.

واضطرت الشركة في كل مرة منعت فيها آبل الخدمة إلى إصدار حلول بديلة يزداد تعقيدها.

ويأتي الحل الجديد بعد يومين من إعلان الشركة أن المستخدمين بحاجة إلى الوصول إلى جهاز حاسوب يعمل بنظام ماك.

ويتطلب الحل البديل الحديث من المستخدمين امتلاك جهاز آيفون قديم مكسور الحماية وجهاز حاسوب يعمل بنظام ماك أو لينكس، وتثبيت أداة Beeper لإنشاء رمز تسجيل iMessage، والتحديث إلى الإصدار الحديث من تطبيق Beeper Mini من أجل إدخال رمز تسجيل iMessage.

كما تحتاج إلى وصل جهاز آيفون بالشاحن والشبكة اللاسلكية في جميع الأوقات.

وإذا لم يكن لدى المستخدمين جهاز آيفون قديم ولا يرغبون في شراء واحد، تقول Beeper إنه يمكنهم استئجار واحد، وأوضحت أنها قد تقدم خدمة تأجير إذا كان هناك اهتمام كافٍ بين المستخدمين.

وتعد العملية معقدة للغاية وتبتعد بشكل كبير عن الجاذبية الأصلية لتطبيق Beeper Mini، الذي كان من المفترض أن يوفر طريقة سهلة لجلب iMessage إلى أندرويد.

وتخلى بعض المستخدمين عن الحلول السابقة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحل الأخير إلى إبعاد العديد من المستخدمين عن الخدمة.

وتعتقد الشركة أن هذا الحل قد تتسامح معه آبل. وكتبت Beeper في تدوينة: “يبدو من الصعب على آبل الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها لمنع Beeper Mini، وقد تنخفض مكاسب آبل من مبيع أجهزة آيفون إذا كانت منصة iMessage متاحة عبر أندرويد”.

وطلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع التحقيق في المعاملة المحتملة المانعة للمنافسة من جانب آبل، مشيرة إلى أن قابلية التشغيل البيني تعد محركًا رئيسيًا للمنافسة.

واستجابت Beeper للانتقادات بخصوص كون التطبيق غير آمن من خلال توضيحها أنها جعلته مفتوح المصدر للمطورين الآخرين الذين يتطلعون إلى تجربته.