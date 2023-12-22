هاتف Find N3 و ColorOS 13.2 يقدمان تجربة استخدام استثنائية للهواتف القابلة للطي

بات الآن بإمكان عشاق هواتف أوبو الاستمتاع بتجربة واجهة (ColorOS 13.2) الجديدة في شاشة هاتف (Find N3) المذهلة، التي تعرض واجهة مستخدم قابلة للطي مصممة ببراعة لتبهر المستخدمين.

يوفر التصميم القابل للطي لهاتف (Find N3) والمشابه للكتاب إمكانيات هائلة تدعم الإنتاجية وتعدد المهام، إذ يقدم الهاتف شاشة بحجم الجهاز اللوحي، يمكن حملها في أي مكان لتجربة مرنة وسلسلة لا مثيل لها، وذلك على عكس الهواتف الأخرى القابلة للطي أفقيًا، التي توفر مساحة إضافية فقط دون تحسين تجربة المستخدم.

كما يعيد هاتف (Find N3) رسم معايير قطاع الهواتف القابلة للطي، ليتيح للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المزايا الأساسية ويقدم أداءً وإنتاجية تضاهيان ما يقدمه الحاسوب الشخصي.

الهواتف القابلة للطي:

تنقسم الهواتف القابلة للطي الحالية إلى فئتين، الأولى: توفر تجربة جيدة لكن ما زالت تحتاج إلى التحسين، وتفتقر إلى شريط المهام الرئيسي أو محفظة الملفات وتوفر دعمًا محدودًا للمهام المتعددة، والثانية: تتميز بوظائف ذكية إضافية، ولكن ما زالت هنالك فجوة في قدرات الشاشات الكبيرة في الهواتف القابلة للطي على الرغم من وجود واجهات المستخدم المحسنة.

لكن أوبو بدورها، أعادت رسم تجربة استخدام الهواتف القابلة للطي بشكل كلي من خلال هاتفها (Find N3) وواجهة ColorOS 13.2، إذ قدمت مجموعة من المزايا الفريدة التي ترتقي بمعايير هذه الهواتف وتعزز إنتاجية المستخدمين بكل سهولة.

مزية استثنائية في هاتف (Find N3):

يُعد شريط المهام الرئيسي (Global TaskBar) واحدًا من أهم مزايا هاتف (Find N3)، التي ترتقي بتجربة استخدام الهاتف عندما يكون مفتوحًا، إذ يظهر الشريط في الجزء السفلي من الشاشة، لضمان وصول سريع إلى التطبيقات الأربعة المفضلة للمستخدمين، والمثبتة أيضًا في الشاشة الخارجية. كما يتيح شريط المهام أيضًا التنقل السريع بين التطبيقات.

في حين تعمل مكتبة التطبيقات ومحفظة الملفات على تسهيل تعدد المهام، إذ تتيح مكتبة التطبيقات الوصول السلس إلى التطبيقات الجديدة دون العودة إلى الشاشة الرئيسية، مما يسهل القيام بمهام متعددة بسرعة فائقة من خلال شاشة عرض مقسمة بأسلوب متكامل.

كما تضع محفظة الملفات، المستندات والصور الحديثة في متناول المستخدمين، وتسهل إرفاق الملفات وإرسالها عبر تطبيقات مختلفة مثل: جيميل أو واتساب.

باختصار، يعمل شريط المهام الرئيسي Global TaskBar على الارتقاء بهاتف (Find N3) من مجرد هاتف قابل للطي إلى جهاز متكامل يتيح القيام بمهام متعددة في الوقت ذاته.

خاصية الرؤية الموسعة:

أطلقت خاصية (الرؤية الموسعة) Boundless View العنان لإمكانات هاتف (Find N3)، وعززت من قدرات تعدد المهام، لتقدم تجربة مشابهة للحاسوب الشخصي، إذ لا تضمن هذه المزية سرعة الوصول إلى التطبيقات فحسب بل تتيح أيضًا استخدم ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، دون واجهة مزدحمة، حيث سيتيح الهاتف العمل بسهولة عبر ثلاثة تطبيقات، من خلال عرض تطبيقين اثنين معًا، وتطبيق ثالث في أسلوب يشبه الجهاز اللوحي الذي يضم شاشة يبلغ مقاسها 7.8 بوصات.

ترتقي خاصية الرؤية الموسعة ذات مقاس قدره 15 بوصة بإمكانية استخدام ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إذ تعمل هذه الخاصية إلى جانب شريط المهام الرئيسي (Global TaskBar) لتقديم تجربة مشابهة للحاسوب لضمان إنتاجية لا مثيل لها.

مزايا واجهة ColorOS الرئيسية تعود من جديد:

تدعم واجهة (ColorOS) المحسنة، الابتكارات والمزايا التي يقدمها هاتف (Find N3)، إذ تتميز بتصميم سهل الاستخدام يدعم 67 لغة ويوفر أدوات مريحة وتجربة استخدام متكاملة. كما تُعد الخصوصية جزءًا أساسيًا من واجهة ColorOS.

وتعيد أوبو من خلال هاتف فايند N3، ميزة الشريط الجانبي الذكي، لتسهيل وصول المستخدمين إلى البرامج والأدوات المفيدة مثل أداة الترجمة (Screen Translate).

ومع واجهة (ColorOS 13.2) يقدم هاتف (Find N3) أربع سنوات من التحديثات الرئيسية على مستوى النظام، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، مما يضمن استمرار استخدام الهاتف لمدة طويلة، كما تدعم طريقة العرض اللوحية التطبيقات الرئيسية للهاتف أيضًا مثل: تطبيق الصور، مما يضمن استفادة المستخدمين من الشاشة الكبيرة بشكل أفضل.