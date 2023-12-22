ميدجورني تجلب الواقعية التصويرية إلى توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ميدجورني نموذجها الحديث لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح بمطالبات طويلة ومستويات كبيرة من التفاصيل مع إضافة النص إلى الصورة.

ويأتي هذا الإصدار في وقت تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة من منافسيها، مثل DALL-E 3، كما أن الأدوات المجانية من ميتا والخدمات، مثل Leonardo، توفر أيضًا تحكمًا كبيرًا في توليد الصور.

وأوضحت الشركة أن الإصدار ذا الرقم 6 من نموذجها الأساسي يتميز بتحسين دقة المطالبة وتعزيز الترابط المنطقي والتحكم الدقيق في اللون والتظليل، إلى جانب توفير الشركة للمرة الأولى قدرات توليد النص.

ويستطيع الإصدار الجديد الآن فهم الفروق الدقيقة فيما يتعلق بعلامات الترقيم والقواعد اللغوية.

وقالت ميدجورني: “يتيح الإصدار ذو الرقم 6 مطالبات دقيقة متتابعة ومطالبات طويلة وترابطًا منطقيًا محسنًا ومعرفة نموذجية”.

وسلطت الشركة الضوء على تقدم الإصدار ذي الرقم 6 مقارنة بالإصدار السابق ذي الرقم 5.1 الذي أطلقته في شهر مايو 2023.

ومهد الإصدار ذو الرقم 5 – المعروف بمطالباته القصيرة والسهلة الاستخدام والتحسينات الجمالية – الطريق أمام الإصدار ذي الرقم 6 المتطور.

وتعد القدرة على توليد النص بمنزلة واحدة من المزايا البارزة للإصدار ذي الرقم 6، مع أنها ليست النقطة المحورية للنموذج، وتشير ميدجورني إلى أنها لا تزال ميزة ثانوية.

وتضع هذه الميزة ميدجورني في منافسة مباشرة مع النماذج الرائدة الأخرى، مثل Dall-E 3 و Ideogram، مع أن أسلوب ميدجورني في توليد النص فريد من نوعه.

ووصفت الشركة الميزة بأنها قدرة بسيطة على توليد النص، وقالت: “يجب عليك كتابة نصك ضمن علامات الاقتباس”، إذ تعطي الشركة الأولوية للأسلوب والجماليات على حساب دقة النص.

ويعد الإصدار ذو الرقم 6 أبطأ قليلًا ومكلفًا أكثر مقارنةً بالإصدار ذي الرقم 5، ومع ذلك يؤكد الفريق أنه يركز على تسريع النموذج بمرور الوقت.

ويتميز الإصدار ذو الرقم 6 بترقية محسنة في الوضعين “الدقيق” و”الإبداعي”، مما يؤدي إلى تحسين دقة الصورة بمقدار ضعفين.

وتقدم هذه المزايا للمستخدمين مجموعة واسعة من الإمكانيات الإبداعية، إلى جانب المجموعة المتنوعة من الوسائط لتغيير الدقة والفروق بين الأجيال ومدى إبداع النموذج.

وتُظهر التحديثات أن ميدجورني تواصل تطوير نموذجها الذي يعده الكثيرون النموذج المفضل، ويحتفظ النموذج بريادته حتى في الوقت الذي يواجه فيه تحديات من المنافسين الذين يستخدمون نماذجهم الداخلية أو النموذج الشهير المفتوح المصدر Stable Diffusion.