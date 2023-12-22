ميتا تزود نظارة Quest Pro بخاصية تتبع حركة اللسان

أضافت ميتا عنصرًا جديدًا إلى إطار عمل الواقع الافتراضي من أجل تتبع حركة اللسان عند استخدام نظارة الرأس للواقع الافتراضي Quest Pro.

وطرحت الشركة في الإصدار ذي الرقم 60 من مجموعات تطوير برامج Unity والتعليمات البرمجية الأصلية إصدارًا جديدًا من ملحق تتبع الوجه OpenXR الذي يتضمن الآن حركة لسانك.

ولم تحدث ميتا حتى الآن مجموعة تطوير برامج Avatars لدعم هذا الأمر، مع أنه يمكن لحلول الصور الرمزية التابعة لجهات خارجية فعل ذلك بعد تحديث مجموعة تطوير برامجها إلى الإصدار ذي الرقم 60.

وأصبحت صورتك الرمزية للواقع الافتراضي قادرة الآن على تقليد حركات اللسان، مما يوفر تجربة واقع افتراضي واقعية.

ويعد هذا الأمر غريبًا بعض الشيء، مع أنه ليس أغرب من تجارب ميتا لإدخال شرائح حاسوبية في دماغك لقراءة أفكارك.

ويعد تتبع حركة اللسان عنصرًا آخر من عناصر تتبع الوجه المتقدم في ميتا، من أجل محاكاة تعبيرات الوجه الواقعية.

وقد تتشوه استجابات محاكاة وجهك في حال لم تؤخذ حركة اللسان في الحسبان، مع أن تضمين تفاعل اللسان قد يوفر أيضًا تصويرًا أصيلًا للكلام وأحرف العلة وما إلى ذلك.

ولا يتعلق الأمر باستخدام لسانك في الواقع الافتراضي بقدر ما يتعلق بإعادة إنشاء تعبيرات الوجه بطريقة واقعية.

وفي ظل تطوير ميتا الصور الرمزية الفائقة الواقعية Codec، فإن ذلك يتطلب حتمًا تضمين تتبع اللسان أيضًا، من أجل تقليد الاستجابة الواقعية في العالم الحقيقي.

ويدعم تطبيقا Steam Link و Virtual Desktop تتبع الوجه لنظارة Quest Pro ويمكنهما تشغيله ضمن VRChat، مع أنهما يحتاجان إلى تحديث لدعم الإصدار ذي الرقم 60 من مجموعات تطوير البرامج ليشمل التتبع حركة اللسان.

ولم يشهد تتبع الوجه في Quest Pro أي اعتماد من طرف خارجي عبر متجر Quest Store.

وتدعم منصة Horizon Worlds من ميتا هذه الميزة بشكل كامل، مع أن التطبيق المستقل للعبة VRChat يدعم تتبع العين فقط، في حين أن Rec Room و Bigscreen لا يزالان لا يدعمان تتبع الوجه أو العين.

وشهدت نظارة Quest Pro مبيعات سيئة للغاية، واضطرت ميتا إلى خفض سعرها من 1500 دولار إلى 1000 دولار بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها، ومنحتها في شهر سبتمبر مجانًا لجميع الحاضرين في مؤتمر Roblox Developers.

وتستمر Quest Pro في الحصول على الدعم البرمجي، إذ حصلت سابقًا على تعزيز أداء الواقع المختلط وتحصل الآن على إمكانية التتبع الجديدة هذه.