مايكروسوفت توقف منصة ويندوز للواقع المختلط

أعلنت مايكروسوفت أنها توقف العمل بمنصة ويندوز للواقع المختلط، مع خطط لإزالة الميزة في الإصدار القادم من نظام التشغيل.

وأطلقت الشركة المنصة رسميًا في عام 2017 بالتزامن مع صدور الموجة الأولى من نظارات الواقع الافتراضي من سامسونج ولينوفو ودل وإتش بي وأيسر.

وصرحت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام بأنها لا تزال ملتزمة بمنصة ويندوز للواقع المختلط ونظارة HoloLens 2، مع أننا لم نشهد ظهور نظارة رأس جديدة لمنصة ويندوز للواقع المختلط منذ عامين.

وتعد منصة ويندوز للواقع المختلط بمنزلة محاولة من عملاقة البرمجيات لبناء نظام بيئي للواقع الافتراضي لأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، مع أنها أهملت هذا الجهد لعدد من السنوات.

وتوجد العديد من نظارات الرأس للواقع الافتراضي المصممة لمنصة ويندوز للواقع المختلط، مع أن معظمها كان متوفرًا بين عام 2017 وعام 2021.

ولم تصدر الشركات المصنعة نظارات رأس جديدة للواقع الافتراضي لمنصة ويندوز للواقع المختلط منذ وقت طويل، ويتعلق السبب على الأرجح بمنصة SteamVR التي تحظى بنجاح كبير مع امتلاكها مجموعة واسعة من الألعاب.

وتشير مايكروسوفت إلى أنها تهمل أيضًا دعم استخدام نظارة رأس منصة ويندوز للواقع المختلط مع منصة SteamVR، إلى جانب إهمالها التطبيق المخصص Mixed Reality Portal، الذي يعد بمنزلة بيئة إطلاق لتطبيقات الواقع الافتراضي وألعابه المصممة لمنصة ويندوز للواقع المختلط.

وتعد نظارة HoloLens 2 بمنزلة جهاز مايكروسوفت الوحيد الباقي الذي يعمل بتقنية ويندوز للواقع المختلط، مع أن منتج HoloLens مرَّ بأوقات عصيبة سابقًا.

ومن الواضح أن الواقع المختلط هو مشروع مهمل لمايكروسوفت، إذ ألغت الشركة HoloLens 3 ولا توجد خطط حالية لإطلاق جهاز جديد، كما أن منصة إكس بوكس غير مهتمة بالواقع الافتراضي.

وكانت هناك علامات واضحة منذ سنوات عديدة على إمكانية حدوث ذلك لمنصة مايكروسوفت للواقع الافتراضي.

واتجهت الشركة إلى استخدام أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المختلط منذ 5 سنوات فقط، مع أنها تخلت الآن عن هذا المشروع.

وساعدت بعض أجهزة منصة ويندوز للواقع الافتراضي في جعل الواقع الافتراضي في متناول العديد من المستخدمين.

وتعد HP Reverb G2 بمنزلة نظارة رأس حديثة لمنصة ويندوز للواقع المختلط، وقد حصلت النظارة على تحديث مفاجئ في عام 2021، وبخلاف ذلك، لم تُصدر أي شركة تصنيعٍ نظارةَ رأس لمنصة ويندوز للواقع المختلط منذ عام 2019.