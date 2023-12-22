كاسبرسكي تعلن الفائزين في المسابقة الطلابية Secur’IT Cup لعام 2023

عقدت شركة كاسبرسكي في منتصف شهر ديسمبر الجاري الجولة النهائية من المسابقة الطلابية الدولية (Secur’IT Cup)، التي يقدم فيها الباحثون الشباب في مجال الأمن السيبراني أفكارًا مبتكرة تتناول مشكلات محددة تتعلق بالمجال.

وقد شارك في نسخة هذا العام من المسابقة أكثر من 850 طالبًا من 30 دولة، وحصلت فرق من كينيا وموريشيوس، والمملكة العربية السعودية، وروسيا على جوائز المسابقة. وفي الترشيح الخاص الذي اختاره الجمهور، كُرم فريق (Falcon Digital) من السعودية لمشروعهم (AI-PhishGaurd)، وهو عبارة عن مجموعة تنبيهات وكشف عن التصيد الاحتيالي مدعومة بالتعلم الآلي.

مشاريع مسابقة Secur’IT Cup لعام 2023:

دعت نسخة هذا العام من مسابقة Kaspersky Secur’IT Cup المشاركين إلى تقديم مشاريع ضمن أربع مجالات وهي:

(ألعاب الفيديو وعشاق التكنولوجيا) Gaming & Geeks: يتضمن المشاريع التي تقدم حلولًا أمنية موثوقة ومبتكرة تزيد من كفاءة الأدوات التقنية وتساهم في سلامة عالم الألعاب الإلكترونية.

(التقنية المالية) FinTech: يتضمن المشاريع الخاصة بالدفاع السيبراني في الصناعة المالية.

(التتبع وأمن الأفراد والممتلكات) Tracking & Security of people and things: يتضمن المشاريع الخاصة بحماية البيانات وتتبعها وجمعها بشكل قانوني.

(رعاية الأسرة) Family care: يتضمن المشاريع التي تقدم حلولًا أمنية في مجال رعاية المسنين أو رعاية الحيوانات الأليفة.

وفي نهائيات المسابقة، قيمت لجنة التحكيم الدولية أفكار 10 مشاركين من كينيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة الذين تجاوزوا مساري المسابقة العالمي والإقليمي وتأهلوا للنهائيات.

وكانت مهمة المشاركين الرئيسية هي عرض مشاريعهم في مقابلة عبر الإنترنت أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء الأمن السيبراني في كاسبرسكي، ومنهم: أعضاء فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT)، وممثلون من جامعة شولالونغكورن، ومعهد سنغافورة للتكنولوجيا، ومنظمة CyberTalents غير الربحية، وأحد الفائزين بمسابقة Secur’IT Cup في عام 2022. وخلال العرض، طرحت لجنة التحكيم بعض الأسئلة على المشاركين.

وقد قُيمت المشاريع المقدمة بناءً على ثمانية معايير: الالتزام بمراحل المسابقة، وتميّز عرض البيع، وجدوى المشروع التقنية، وجودة نموذج أعماله، وجودة النموذج الأولي، ومستوى أمان تقنيته، وأهليته للتسجيل كبراءة اختراع، وقابليته للتوسع، واستعداده للنشر، وجودة عرض الفريق.

وكان بإمكان المشاركين أيضًا الحصول على نقاط إضافية إذا قدموا أبسط منتج فعال (MVP)، أو كانوا الأسرع في إعداد أبسط منتج فعال.

وبناءً على المعايير المذكورة أعلاه، اُختير مشروع (PeTTly) الذي عرضه فريق (Net.Resources) كأفضل مشروع في المسابقة، ومن ثم فاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي. إذ يُعد (PeTTly) حلًا شاملًا للعناية بالحيوانات الأليفة، فهو يدمج جميع مجالات العناية بالحيوانات الأليفة في نظام واحد ويسمح لأجهزة إنترنت الأشياء بتتبع وإدارة العلامات الحيوية لهذه الحيوانات.

وقال (مكسيم بوكو)، العضو في فريق (Net.Resources)، عن فوز فريقه بالمسابقة: “أشعر بسعادة غامرة لأن مسابقة Secur’IT Cup أتاحت لي فرصة جعل فكرتي حقيقة. وأوجه شكرًا خاصًا إلى مدربي المسابقة لإرشادهم مشروعي نحو الاتجاه الصحيح. كما رجو أن يستمر هذا الحدث في النمو وأن يوفر للطلاب الفرصة لتحويل أفكارهم التجارية إلى واقع”.

كما حصل المشروع (Health Code Medical Archive) الذي أعده طلاب من كينيا وموريشيوس على المركز الثاني، وفاز الفريق بمبلغ قدره 3 آلاف دولار أمريكي، وإمكانية الحصول على دورات Kaspersky Expert Trainings.

إذ قدم هذا الفريق نظام سجلات صحية مصمم لتخفيف العبء عن خدمات الرعاية الصحية وتمكين مقدمي الرعاية الصحية في منطقتهم، حيث لم تُحل هذه المشكلة حتى الآن بأي حل تقني.

كما قدم فريق (SKOOF_life)من روسيا مشروع (Trust-factor transaction authentication)؛ وهو خدمة يمكن أن تقدمها البنوك للعملاء لحمايتهم من القرارات المالية السيئة، والاستخدام غير المصرح به لأموالهم، والهندسة الاجتماعية. إذ تُنشط الخدمة إذا تكررت المعاملات المالية وعمليات سحب المال لعدد مرات أعلى من قواعد الأمان التي يتبعها البنك. ونتيجة لحصوله على المركز الثالث، سيتمكن الفريق من روسيا من اختيار أي دورة تدريبية يريدها من مجموعة تدريبات Kaspersky Expert Training.

وتعليقًا على هذا الحدث؛ قالت إيفجينيا روسكي؛ رئيسة الشؤون الأكاديمية في كاسبرسكي: “نؤمن في كاسبرسكي بأن الاستثمار في المواهب الشابة يَعِد بتقدم تكنولوجي، وابتكار، واستدامة اجتماعية كبرى. بمعالجتها قضايا محددة تتعلق بالأمن السيبراني، استعرضت هذه المواهب الشابة براعتها الفكرية وأظهرت التزامًا ببناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا. ويشهد هذا الحدث على الإمكانات المذهلة التي يتمتع بها الجيل القادم. كما نتطلع إلى رؤية تأثيرهم المستمر في عالم الأمن الرقمي”.

تقيم شركة كاسبرسكي مسابقة Secur’IT Cup سنويًا منذ عام 2018، وتوحد المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم حول موضوع الأمن السيبراني وتمنحهم فرصة لتصميم وتنفيذ أفكارهم التقنية التي تساعد في حل المخاطر الأمنية الجادة عبر الإنترنت.

وقد شارك في المسابقة منذ إنشائها أكثر من 6 آلاف شاب من حول العالم، وفي عام 2022، فاز بالمسابقة فريق من جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد سنغافورة للتكنولوجيا الذي اقترح حلًا يهدف إلى تحسين تطوير أمان تطبيقات الهاتف المحمول.

تعد مسابقة Secur’IT Cup مشروعًا من مشاريع أكاديمية كاسبرسكي، إذ تعمل هذه المسابقة على تعزيز الوعي العالمي بالأمن السيبراني، ودعم المواهب الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تطوير برامج تعليمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني.

ولمعرفة المزيد حول المسابقة ومبادرات الأكاديمية الأخرى، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لأكاديمية كاسبرسكي.