سلسلة Logitech G PRO الجديدة ترتقي بأداء الرياضات الإلكترونية

أعلنت شركة (لوجيتك جي) Logitech G، إطلاق أحدث منتجين في سلسلة PRO الحائزة على جوائز، وهما: لوحة مفاتيح الألعاب (Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED 2)، وماوس الألعاب (Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2) في الشرق الأوسط.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت لوجيتك جي مع المئات من اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية لتطوير جيل جديد من معدات سلسلة PRO. هذه المنتجات الجديدة، عند إدماجها مع سماعة الرأس (Logitech G Pro X 2 Lightspeed)، التي أطلقتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، تُقدم أعلى مستويات الأداء خلال اللعب والتنافس.

وتعليقًا على حدث الإطلاق، قالت دانا ذبيان، مديرة التسويق في شركة (Logitech G) في الشرق الأوسط: “سلسلة Logitech G PRO الجديدة هي منتجات لا تقبل المساومة، وقد صُممت لتحقيق أقصى درجات الأداء للمحترفين في الرياضات الإلكترونية واللاعبين الأكثر تنافسية. وتجسد هذه المنتجات التزامنا بدفع حدود الأداء والسرعة، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال عملية التصميم التعاوني على مدى سنوات عديدة مع الرياضيين المحترفين في الرياضات الإلكترونية. إذ يساعدنا شركاؤنا من الرياضيين في تصميم منتجاتنا وتطويرها واختبارها لضمان تقديمها أعلى مستويات الأداء والجودة والابتكار”.

ماوس الألعاب (Logitech G PRO X Superlight 2):

تجمع ماوس الألعاب (Logitech G PRO X Superlight 2) بين الدقة والأداء والموثوقية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للألعاب على المستوى الاحترافي. وتشمل التقنيات والمزايا الحديثة مفاتيح (LIGHTFORCE)، وهي تقنية جديدة للمفاتيح البصرية الميكانيكية الهجينة تجمع بين الأداء الثوري للمستشعرات البصرية في السرعة والموثوقية مع توفير الاستجابة السريعة والإحساس الميكانيكي الذي يحبه المحترفون.

تشمل الماوس الجديدة أيضًا مستشعر HERO 2 الجديد، مع دعم تتبع يزيد على 500 نقطة في البوصة، ويمكن أن يصل إلى (DPI 32,000).

لوحة المفاتيح اللاسلكية Logitech G PRO X TKL الجديدة:

صُممت لوحة المفاتيح اللاسلكية (Logitech G PRO X TKL) الجديدة أيضًا بالتعاون مع اللاعبين المحترفين لتقدم أعلى مستوى من اللعب التنافسي.

تتميز لوحة (PRO X TKL) بمفاتيح PBT المزدوجة التي تسمح لإضاءة (LIGHTSYNC RGB) بالتألق من خلالها. كما يسمح التصميم بالتوافق مع المفاتيح الخارجية، وأزرار الوسائط الإضافية التي توفر وصولًا سريعًا أثناء اللعب، وهي مزية طلبها العديد من اللاعبين المحترفين.