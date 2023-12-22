سامسونج تسهل عليك تتبع أدويتك

أعلنت شركة سامسونج ميزة جديدة لتتبع الأدوية تضيفها إلى تطبيقها الصحي Samsung Health لمساعدة المستخدمين في إدارة صحتهم بشكل شامل.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين في تتبع كل من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وتوفر معلومات ونصائح مهمة وذات صلة بخصوص هذه الأدوية.

وتعد الميزة مفيدة لأولئك الذين يتناولون الأدوية بانتظام وأولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية من أجل الصحة العامة.

ويهدف تطبيق Samsung Health إلى مساعدة الأشخاص في فهم صحتهم وإدارتها بشكل أفضل من خلال منصة شاملة تربط الأجهزة والخدمات والأشخاص.

وتعتقد سامسونج أن المستخدمين قادرون، مع إضافة ميزة تتبع الأدوية الجديدة، على إدارة أدويتهم بسهولة كبيرة وتحسين الالتزام بها والحفاظ على صحة فضلى بشكل عام.

وتوفر ميزة الأدوية للمستخدمين معلومات تفصيلية تتضمن أوصافًا عامة بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة عند إدخال اسم الدواء المحدد في تطبيق سامسونج الصحي.

كما يوفر التطبيق أيضًا ردود الفعل السلبية التي قد تحدث نتيجة التفاعلات الدوائية مع الأدوية أو إذا تناولها المستخدم مع بعض الأطعمة والمواد، مثل الكافيين.

وفي حال كان المستخدم يتناول دواء سيمفاستاتين الموصوف طبيًا، فإن تطبيق Samsung Health يحذر المستخدم من أن الآثار الجانبية للدواء خطرة عند تناوله مع عصير الجريب فروت.

ويستطيع المستخدم أيضًا تسجيل شكل أدويته وألوانها، مما يسمح له بالتمييز بسهولة بين الأدوية التي يتناولها. كما يمكن إضافة الجرعة ووقت الاستهلاك وتفاصيل أخرى لتجنب أي ارتباك محتمل.

ويمكن للمستخدم إعداد تنبيهات لتذكيره بموعد تناول أدويته ومتى يجب عليه التفكير في إعادة شرائها.

ويضبط التطبيق التنبيهات بدقة لتناسب المستخدم الفردي، لذا فإن ميزة الأدوية قادرة على تحديد أولويات الأدوية اعتمادًا على أهميتها.

ويرسل تطبيق سامسونج الصحي تذكيرات مختلفة اعتمادًا على مدى أهمية أو إلحاح وصفة طبية معينة.

ويستطيع المستخدم تعيين تذكير قوي يعرض تنبيهًا بوضع ملء الشاشة ضمن هاتفه الذكي مصحوبًا بنغمة طويلة للأدوية المهمة.

في حين يظهر تذكير بسيط منبثق لن يزعج المستخدم بخصوص المكملات الغذائية، مثل الفيتامينات.

ويتلقى مستخدمو ساعة سامسونج الذكية أيضًا تذكيرات عبر معصمهم مباشرة حتى يتمكنوا من متابعة جداول الأدوية، حتى عندما يكونون بعيدين عن هواتفهم.

ويوفر تطبيق سامسونج الصحي مجموعة من العروض الصحية المتقدمة التي تشمل إدارة النوم وبرامج اليقظة الذهنية وقدرات الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب.