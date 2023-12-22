جوجل كروم يوفر مزايا جديدة للأمن والأداء

أعلنت جوجل رسميًا إطلاق بعض المزايا الجديدة المهمة لمتصفح كروم في أجهزة الحاسوب، بهدف تعزيز أمان تجربة التصفح، ومنح المستخدمين المزيد من التحكم في استهلاك المتصفح الذاكرة العشوائية.

وكشفت جوجل عن ميزة “فحص السلامة الاستباقي” في متصفح كروم، حيث ستعمل ميزة “فحص السلامة Safety Check” – التي كانت موجودًا سابقًا – في خلفية المتصفح على نحو دائم، وسترسل تنبيهات استباقية عندما تكتشف ما إذا كانت كلمات المرور المحفوظة قد جرى اختراقها، أو عند تثبيت إضافات تحتوي على برمجيات خبيثة.

وسيجري تنبيه المستخدم أيضًا في حالات أخرى مثل توفر تحديث جديد للمتصفح، أو استقبال عدد كبير من إشعارات المواقع المزعجة، أو التحقق من الصلاحيات التي تُعطى للمواقع الإلكترونية مثل الوصول إلى الميكروفون والموقع الجغرافي، وغيرها.

وكشفت جوجل عن مزايا أخرى لمتصفح كروم مثل عرض استهلاك التبويبات المفتوحة الذاكرة العشوائية، حيث يظهر استهلاك الذاكرة العشوائية عند الوقوف بالمؤشر على أي تبويب في شريط التبويبات بالإضافة إلى اسم الصفحة وعنوان الموقع.

وسلّطت جوجل الضوء على ميزة أخرى تساعد المستخدمين في تنظيم التصفح، وهي ميزة “تنظيم التبويبات في مجموعات” لتسهيل ترتيبها، ويمكن إنشاء مجموعة تبويبات بالضغط بالزر الأيمن على أي تبويب ثم اختيار “إضافة علامة التبويب إلى مجموعة”، ويمكن للمستخدم تعيين اسم المجموعة ولونها.

وبدأت جوجل بالفعل إتاحة تلك المزايا للمستخدمين، وستواصل إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، ويجب على المستخدمين تحديث المتصفح لديهم إلى آخر إصدار متاح.