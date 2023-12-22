آبل تتوقف عن إصلاح النماذج القديمة من ساعاتها الذكية

يمنع الحظر الوشيك لمبيعات الساعة الذكية آبل من إصلاح نماذج الساعات المكسورة التي أصبحت خارج الضمان، وهو ما يمثل مشكلة محتملة للمستهلكين.

وأبلغت الشركة فرق خدمة العملاء في مذكرة هذا الأسبوع أنها لن تستبدل بعد الآن النماذج التي أصبحت خارج الضمان التي تعود إلى Apple Watch Series 6.

ويعني هذا أنه إذا كان لدى العميل شاشة مكسورة، فلن تتمكن آبل من إصلاح المشكلة. وتظل الشركة تقدم المساعدة التي يمكن إجراؤها عبر البرامج، مثل إعادة تثبيت نظام التشغيل.

وطُلب من ممثلي الشركة إبلاغ العملاء المتأثرين بأنهم سيتلقون اتصالًا عند السماح باستبدال القطع العتادية مرة أخرى.

ولم تكن آبل قادرة بشكل عام قبل المنع على إصلاح معظم مشكلات القطع العتادية في الساعة الذكية، وبدلًا من ذلك، استبدلت تلك الوحدات.

وتعد مشكلة الاستبدال جزءًا من المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية التي قضت بأن آبل انتهكت براءتي اختراع للتكنولوجيا الصحية تتعلقان باستشعار الأكسجين في الدم تحتفظ بهما شركة Masimo.

ويؤثر القرار في معظم ساعات آبل الجديدة المبيعة منذ عام 2020، ومنها Apple Watch Series 6 و Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra، بالإضافة إلى Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2.

وتتضمن جميع هذه النماذج ميزة الأكسجين في الدم التي حكمت اللجنة بأنها مشمولة ببراءات الاختراع.

وتُعفى نماذج Apple Watch SE التي لا تحتوي على المستشعر. ولن تتأثر الساعات المشمولة بالضمان، أو المشتراة قبل 25 ديسمبر، بمنع الاستبدال.

ويحصل المستخدمون عادةً على ضمان لمدة عام واحد، ويمكنهم الدفع مقابل AppleCare لتمديد المدة الزمنية للضمان.

ولن تتمكن آبل بعد 25 من ديسمبر من استبدال ساعة مشتراة قبل المنع خلال مدة الإرجاع النموذجية.

وأخبرت الشركة موظفي متاجر البيع بالتجزئة بأنه لن يُسمح باستبدال المنتجات، مع أن آبل تستبدل الملحقات مثل الأساور، ولا يزال من الممكن إرجاع الساعة واسترداد المال.

كما أخبرت آبل موظفيها في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنهم لا يستطيعون إبلاغ العملاء بأن الساعة الذكية لا تزال معروضة للبيع لدى بائعي التجزئة الخارجيين بسبب الأمر القانوني.

ومن المرجح أن تظل الساعة الذكية متاحة لدى بائعي التجزئة الخارجيين حتى نفاد الكمية الموجودة في الولايات المتحدة.

ولن تتمكن آبل من استيراد المزيد من الساعات الذكية المصنعة في الخارج إلا بعد رفع اللجنة أمر المنع.

ويظل المنع المفروض ساريًا حتى تتوصل آبل إلى اتفاقية ترخيص مع Masimo، أو تحصل على إعفاء فيدرالي أو تحل المشكلة.