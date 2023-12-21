هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تحقق المركز الثالث في قياس التحول الرقمي 2023

حققت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المركز الثالث في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة بلغت 93.25%، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والنقل والإعلام، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الثاني الذي عُقد في يومي 19 و20 من ديسمبر 2023 في مدينة الرياض.

وبحضور معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ وزير​ الصحة، تسلمت الهيئة جائزة قياس التحول الرقمي 2023.

ويأتي هذا الإنجاز للهيئة في مجال التحول الرقمي تكليلًا للمجهودات المبذولة خلال عام 2023، حيث ارتقت إلى مستويات جديدة من التميز التنظيمي من خلال تنفيذ أكثر من 60 مشروعًا رقميًا، إلى جانب حصولها على المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية في جاهزية تبني التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير خطة لتنمية الموارد البشرية تتضمن العديد من مبادرات بناء المهارات وبرامج التدريب.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد حازت المركز الخامس في قياس التحول الرقمي لعام 2022 بنسبة بلغت 90.80%، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية.

وقد حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة بلغت 93.85%، وذلك على مستوى الهيئات الحكومية، وقد حصدت الهيئة هذا المركز من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية.

إذ عملت على تطبيق الفوترة الإلكترونية بنجاح في مدة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم. كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي التي تهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا)، وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية.​

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل السعودية قد حققت المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات للعام الثاني على التوالي. إذ شهدت الوزارة تطورًا رقميًا كبيرًا عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل: خدمة التقاضي الإلكتروني، وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.

وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.