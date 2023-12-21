هونر تكشف عن هاتف Honor 90 GT بمواصفات مرتفعة

كشفت شركة هونر الصينية عن هاتفها الجديد Honor 90 GT بمواصفات مرتفعة وسعر تنافسي، وهو يأتي خلفًا للإصدار السابق Honor 80 GT.

ويحمل الهاتف شاشة مميزة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد، بدقة قدرها 2664 × 1200 بكسل، تعطي كثافة بكسلات قدرها 435 بكسل لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي تغطي الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا؛ أي أنها قادرة على عرض ما يزيد على مليار لون، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 2600 شمعة، كما أنها مزودة بتقنيات لحماية العين من الإجهاد، وتضم الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمات.

ويعمل هاتف هونر Honor 90 GT بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2 العالي الأداء، مع ذاكرة عشوائية يتراوح حجمها بين 12 و 24 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح مساحتها بين 256 جيجابايت وتيرابايت، ويحتوي الهاتف على نظام تبريد غرفة البخار، كما يضم بطارية سعتها 5200 ميلي أمبير مع شاحن سريع قدرته 100 واط، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة MagicOS 7.2.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية بدقة قدرها 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية مع حساس سوني IMX906 ودعم تقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وقد زودت هونر أيضًا هاتفها الجديد بشريحة C1 الموجودة في سلسلة Honor 100، وهي تعمل على تحديد أفضل برج خلوي للاتصال به، حتى توفر للمستخدم مكالمات أكثر سلاسة في أثناء رحلات القطارات العالية السرعة، وأماكن أخرى مثل مترو الأنفاق والمصاعد وغيرها.

وتطرح هونر هاتف Honor 90 GT الجديد بسعر مبدئي قدره 400 دولارٍ أمريكي، وهو يتوفر بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود.