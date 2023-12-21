هونر تكشف رسميًا عن الجهاز اللوحي Honor Pad 9

كشفت شركة هونر رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد Honor Pad 9 الذي يأتي خلفًا لإصدار العام الماضي Honor Pad 8، لكن مع مواصفات محسّنة، وتصميم أحدث يشبه تصميم أجهزة أخرى مثل OnePlus Pad و OPPO Pad Air 2.

ويحمل الجهاز شاشة كبيرة الحجم قياسها 12 إنشًا من نوع LCD بدقة قدرها 2650 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 550 شمعة، وتزعم هونر أن الشاشة قادرة على إزالة الضوء المنعكس بنسبة قدرها 98%، مما يعطي المستخدمين تجربة مشاهدة مريحة خالية من الوهج.

وتقول هونر إن الشاشة مزودة بخمس طبقات مختلفة لحماية العين، وإنها تقلل إجهاد العين بنحو 14%، كما أضافت الشركة ميزة “المساعدة على النوم” التي تخفض الضوء الأزرق على مستوى العتاد، وتعطي المستخدم راحة كبيرة، كما تزيد إفراز هرمون الميلاتونين الذي يُفرز ليلًا للاستغراق في النوم، على حد زعم الشركة.

ويعمل جهاز هونر Honor Pad 9 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 6 جين 1 المتوسط الأداء، مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل مساحتها إلى 512 جيجابايت، وبطارية سعتها 8300 ميلي أمبير، مع شاحن سريع قدرته 35 واطًا، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة MagicOS 7.2 من هونر التي توفر أيضًا للجهاز قلمًا للأعمال ولوحة مفاتيح خارجية.

ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أخرى أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، مع 8 سماعات خارجية.

وتطرح هونر جهاز Honor Pad 9 بسعر يتراوح بين 200 و 300 دولارٍ أمريكي، علمًا بأنه يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة، هي الأخضر والرمادي والأبيض.